Гуманитарная катастрофа: Весь медперсонал выехал из Ирпеня, непрерывные обстрелы в Буче

Гуманитарная ситуация в Киевской области, от Бородянки до Гостомеля, крайне сложная. Оккупанты блокируют возможность оказать помощь населению и обстреливают людей. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.



В частности, жители Бучанской громады несколько суток находятся без света, тепла, связи, интернета. Люди нуждаются в продуктах питания, воде. Жители просят помочь больным, тем, кто уже несколько суток не может найти родных. Значительное количество жителей находятся в подвалах.



«Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабить магазины. Доставить гуманитарные грузы невозможно: громада в осаде врага», — говорится в сообщении Бучанского горсовета.



Из Ирпеня, который тоже находится под обстрелами россиян, выехали все медики. Они забрали машины «скорой помощи», город покинули все доктора и медперсонал. Теперь некому оказывать медицинскую помощь жителям.

В Ирпене микрорайон «Синергия» оккупанты начали обстреливать с утра 5 марта. Этот микрорайон представляет собой новые жилые комплексы с мирными людьми. В частности, там живет много переселенцев из Донецкой и Луганской областей с маленькими детьми, которые переехали туда после российской агрессии 2014 года.



Сейчас на «Синергии» разрушения в жилых домах, осколками побиты машины, которые стояли под домами, были попадания на детские площадки. Люди прячутся в подвалах. Информацию о жертвах на данный момент установить невозможно.

При попытке эвакуации мирных жителей из Ирпеня российские войска открыли огонь по людям. Эвакуация проходит на другом конце города, где разрушенный мост у села Романовка. Эта часть города под украинским контролем, однако оккупанты ее обстреливают. При эвакуации, в результате обстрела россиянами по меньшей мере три человека погибли, в том числе – двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранений.