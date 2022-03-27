Сегодня работают два гуманитарных коридора для эвакуации из Мариуполя и Рубежного

Сегодня, 27 марта, в Украине открывются два гуманитарных коридора в Донецкой и Луганской областях для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Мариуполь — Запорожье . Из Мариуполя в Бердянск людям необходимо добраться своим ходом. Далее можно будет уехать на автобусах из Бердянска в Запорожье через Токмак, Васильевку и Каменское. Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из Запорожья до 10:00 27 марта. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.

. Из Мариуполя в Бердянск людям необходимо добраться своим ходом. Далее можно будет уехать на автобусах из Бердянска в Запорожье через Токмак, Васильевку и Каменское. Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из Запорожья до 10:00 27 марта. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя. Рубежное — Бахмут. Эвакуация мирного населения будет проходить по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и в районе железнодорожного вокзала города Рубежное. Также людей будут эвакуировать в районе хлебозавода и приюта школы № 5. Эвакуация из Рубежного в Бахмут пройдет по маршруту через Северодонецк и Лисичанск.