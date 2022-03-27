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Сегодня работают два гуманитарных коридора для эвакуации из Мариуполя и Рубежного

27 марта 2022, 09:22

Сегодня работают два гуманитарных коридора для эвакуации из Мариуполя и Рубежного

Сегодня, 27 марта, в Украине открывются два гуманитарных коридора в Донецкой и Луганской областях для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

  • Мариуполь — Запорожье. Из Мариуполя в Бердянск людям необходимо добраться своим ходом. Далее можно будет уехать на автобусах из Бердянска в Запорожье через Токмак, Васильевку и Каменское. Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из Запорожья до 10:00 27 марта. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.
  • Рубежное — Бахмут. Эвакуация мирного населения будет проходить по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и в районе железнодорожного вокзала города Рубежное. Также людей будут эвакуировать в районе хлебозавода и приюта школы № 5. Эвакуация из Рубежного в Бахмут пройдет по маршруту через Северодонецк и Лисичанск.

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