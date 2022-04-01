Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Насильно мобилизованные «ДНР» — жертвы военного преступления РФ. Истории студентов ►

01 апреля 2022, 16:37

Насильно мобилизованные «ДНР» — жертвы военного преступления РФ. Истории студентов ►

Российско-оккупационные силы «мобилизовали» на войну против Украины студентов вузов на подконтрольной группировке «ДНР» территории. На фронте они сдались в плен украинским военным, а позже выступили на брифинге в Киеве.

По их словам, они думали, что их везут на военные учения, однако по прибытию в Харьковскую область молодые люди поняли, что попали на войну.

Задачей «мобилизованных», которых привезли в село Веселое Харьковской области, было вырыть опорные пункты для блокпостов, проверять машины, записывать и передавать эти данные и применять сигнальные ракеты в случае нападения.

По словам солдат «ДНР», оружие им выдали в Макеевке. Владислав Васильченко, второкурсник-программист родом из Макеевки, рассказал, что «мобилизованным» показывали, как собирать-разбирать оружие, во время их перевозки поездом.

«Большинство оружия было ржавым. У одного парня, который вытащил пружины из ствольного короба, оно было настолько ржавым, что распалось в руках», ㅡ сказал он.

19-летний Юрий Сикач, первокурсник «Академии управления», утверждает, что среди снаряжения были ремни с советскими значками и каски времен Второй мировой войны, которые разбивались при падении с высоты один метр.

По словам «мобилизованных», среди них было много людей с проблемами по здоровью, но медкомиссию «ДНР» это не остановило.

Согласно Женевской Конвенции подобные брифинги могут расцениваться, как нарушение прав военнопленных. Вопрос в другом: могут ли насильно призванные украинцы в ОРДЛО такими считаться. Как отмечает правозащитный центр ZMINA, призыв на «срочную военную службу» или военные сборы, мобилизация населения ОРДЛО и Крыма для ведения боевых действий против Украины является военным преступлением.

Читайте также:

Из военкоматов Донецка возвращаются мертвыми: куда «ДНР» отправляет воевать призывников

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
Война Мобилизация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:37
Насильно мобилизованные «ДНР» — жертвы военного преступления РФ. Истории студентов ►
13:42
«ДНР» заявила о 72 погибших жителях за время российско-украинской войны
11:14
«ДНР» заявила об обстреле Донецка сегодня утром, есть раненые
00:33
Студенты «ДНР» поделились откровениями о мобилизации. Дайджест НД за день ►
14:41
Пострадавшая из-за обстрела Донецка девочка впала в кому
08:17
В результате обстрелов в Луганской области горит школа и нефтяное хранилище, есть жертвы
23:17
Обстрелы Лисичанска, Авдеевки, Донецка, Покровска и аппетиты Пушилина. Дайджест НД за день ►
21:10
Аксенов предлагает «национализировать» имущество украинцев в РФ и Крыму
14:36
Запасов воды в Горловке осталось на три недели. «Мэр» пригрозил расправой за полив огородов
10:32
«ДНР» рассмотрит вопрос о вхождении в состав России в случае захвата всей Донецкой области
09:21
«ДНР»: В Донецке обстрелом поврежден жилой дом на Текстильщике, есть жертвы
23:15
Первые итоги переговоров между Украиной и Россией. Дайджест НД за день ►
13:26
В «ДНР» заявили о 67 погибших мирных жителях за время эскалации
10:20
Россия должна Украине 565 миллиардов долларов. Дайджест НД за день ►
22:23
Кадыров прибыл в Донецкую область и встретился с Пушилиным
все новости
17:34
Мэр Славянска не собирается уезжать из города
17:02
На восстановление Мариуполя понадобится минимум 10 млрд долларов
16:37
Насильно мобилизованные «ДНР» — жертвы военного преступления РФ. Истории студентов ►
15:48
В Минобороны Украины высказались о пожаре на нефтебазе в Белгороде
15:47
Войскам РФ не удается окружить группировку ВСУ на Донбассе — Арестович
15:00
ВСУ возобновили контроль над частью населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях
14:23
В Донецкой области запретили торговлю алкоголем
13:57
В Белгороде на нефтебазе «Роснефти» вспыхнул крупный пожар
13:51
Власти Бучи и Гостомеля призвали жителей не возвращаться из-за угроз со стороны войск РФ
13:42
«ДНР» заявила о 72 погибших жителях за время российско-украинской войны
13:41
Российское ТВ рассказало о планах оккупантов закрепиться под Киевом
13:33
В Бердянске снова доступна украинская мобильная связь
13:12
Число жертв авиаудара по зданию Николаевской обладминистрации возросло до 28 человек.
13:09
В Лисичанске оккупанты заминировали эвакуационный маршрут
12:32
Российские войска покинули Броварской район Киевской области
все новости
ВИДЕО
Насильно мобилизованные «ДНР» — жертвы военного преступления РФ. Истории студентов ►
01 апреля, 16:37
Студенты «ДНР» поделились откровениями о мобилизации. Дайджест НД за день ►
01 апреля, 00:33
Обстрелы Лисичанска, Авдеевки, Донецка, Покровска и аппетиты Пушилина. Дайджест НД за день ►
30 марта, 23:17

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция