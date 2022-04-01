Насильно мобилизованные «ДНР» — жертвы военного преступления РФ. Истории студентов ►

Российско-оккупационные силы «мобилизовали» на войну против Украины студентов вузов на подконтрольной группировке «ДНР» территории. На фронте они сдались в плен украинским военным, а позже выступили на брифинге в Киеве.



По их словам, они думали, что их везут на военные учения, однако по прибытию в Харьковскую область молодые люди поняли, что попали на войну.



Задачей «мобилизованных», которых привезли в село Веселое Харьковской области, было вырыть опорные пункты для блокпостов, проверять машины, записывать и передавать эти данные и применять сигнальные ракеты в случае нападения.



По словам солдат «ДНР», оружие им выдали в Макеевке. Владислав Васильченко, второкурсник-программист родом из Макеевки, рассказал, что «мобилизованным» показывали, как собирать-разбирать оружие, во время их перевозки поездом.



«Большинство оружия было ржавым. У одного парня, который вытащил пружины из ствольного короба, оно было настолько ржавым, что распалось в руках», ㅡ сказал он.



19-летний Юрий Сикач, первокурсник «Академии управления», утверждает, что среди снаряжения были ремни с советскими значками и каски времен Второй мировой войны, которые разбивались при падении с высоты один метр.



По словам «мобилизованных», среди них было много людей с проблемами по здоровью, но медкомиссию «ДНР» это не остановило.



Согласно Женевской Конвенции подобные брифинги могут расцениваться, как нарушение прав военнопленных. Вопрос в другом: могут ли насильно призванные украинцы в ОРДЛО такими считаться. Как отмечает правозащитный центр ZMINA, призыв на «срочную военную службу» или военные сборы, мобилизация населения ОРДЛО и Крыма для ведения боевых действий против Украины является военным преступлением.