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«ДНР» и «ЛНР» назначили «послов» в России

06 мая 2022, 17:31

«ДНР» и «ЛНР» назначили «послов» в России

Группировки «ДНР» и «ЛНР» назначили «послов» в Российской Федерации. Соответствующие «указы» подписали главы псевдообразований Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В частности, «чрезвычайным и полномочным послом ДНР» в Российской Федерации назначена Ольга Макеева. Она является «депутатом» «народного совета» I и II созывов, с октября 2015 года занимает должность «вице-спикера».

«Послом ЛНР» в России назначен Родион Мирошник, который до недавнего времени выполнял функции представителя «ЛНР» в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, а в бытность Виктора Януковича премьер-министром Украины был его пресс-секретарем.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».

Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».

22 февраля Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.

Украина, США, Евросоюз и другие страны осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.

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