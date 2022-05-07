С завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей.



Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



«Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», — отметила она.

За три недавние эвакуации из Мариуполя удалось забрать часть мирных жителей с «Азовстали». Однако российская сторона не дает согласия на эвакуацию украинских военных, в том числе раненых.



3 мая после частичной эвакуации мирных жителей с «Азовстали» российские войска начали штурм завода. 4 мая россияне прорвались на завод, по которому до этого наносили удары авиацией и артиллерией. На «Азовстали» шли тяжелые бои. По состоянию на 5 мая штурм завода продолжался.



6 мая российские войска нарушили «режим тишины» в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских с «Азовстали». В результате атаки в тот день погибли трое украинских военны, еще шестеро были ранены.