РФ отказывается разрешить эвакуацию раненых украинских военных с «Азовстали»

Российские силы не позволяют эвакуацию раненых украинских военных с осажденного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом говорится в сюжете программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».



Позицию российской стороны озвучил корреспондент Александр Сладков, который пообщался с российскими командирами и представителями группировки «ДНР».



В сюжете говорится, что «лечить и судить» пленных украинских военных «будет «ДНР».



Также была показана семья Савиных, которые, как сообщается, первыми вышли с «Азовстали» на этих выходных. При этом супругов российские оккупанты заподозрили в отношении к полку «Азов».



Отмечается, что подозрения были «настолько серьезными», что супругам Михаилу и Наталии пришлось пройти полиграф. После этого подозрения сняли.