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Дефицит топлива в Украине останется до конца года, прогнозирует участник рынка

15 мая 2022, 14:52

Дефицит топлива в Украине останется до конца года, прогнозирует участник рынка

Дефицит топлива в Украине сохранится до конца года. Такой прогноз сделал директор группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в эфире телеканала «Эспрессо».

Он считает, что топливный кризис в Украине создало отсутствие логистики поставок из Европы, недостаточное количество бензовозов для транспортировки горючего.

«Сейчас дефицит топлива в стране потому, что нет его у внутреннего производителя и недостаточные поставки из-за рубежа. Не возим железной дорогой потому, что никто не хочет брать риски, чтобы привезти тысячи тонн, а туда прилетит как прилетало» — отметил Леушкин.

Также глава Prime пояснил, что на этой неделе невозможно было купить топливо по всей стране за наличные деньги потому, что правительство инициировало проверки по ценообразованию. Соответственно, АЗС отреагировали, убрав продажу горючего за наличные деньги и оставив только по талонам.

«Я считаю, что правительство допустило большую ошибку, хотя очень пытается помогать всеми силами: максимально упростили растаможку, помогают с пересечением границ и с получением лицензий, но от этого топлива не становится больше. Находят ресурсы для закупки горючего, но привезти железной дорогой мы не можно возить только бензовозами, но в Украине бензовозов сейчас полторы тысячи, чтобы обеспечить такой объем, нужно пять тысяч подобной техники, поэтому до конца года нормальной ситуации на рынке горючего не будет, будут медленные, шаг за шагом, улучшение» — подчеркнул участник рынка Леушкин.

Также директор группы компаний Prime указал, что потребление топлива начинает расти. Экономика после шоковой остановки начинает расти, оживают стройки, металлургия, сельскохозяйственный импорт, а также впереди сбор урожая. Таким образом, количество бензовозов, которое покупает украинский бизнес, связано с растущим потреблением горючего.

Левшкин объяснил: «Сейчас бензовоз делает ходку из Европы раз в неделю, например, раньше из Коростеня возили ежедневно. Если миллион тонн потребления горючего в месяц, а бензовоз может перевезти 30 тонн, вот вам элементарная математика. И для чего обещать, что завтра дефицит закончится, я не понимаю».

Он подытожил, что не видит улучшения ситуации через неделю или месяц.

С конца апреля в Украине наблюдается дефицит топлива. Он был вызван уничтожением войсками России нефтебаз в Украине.

В правительстве сначала обещали, что нехватка горючего на заправках будет ликвидирована в течение недели, однако этого не произошло.

10 мая министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина договорилась с Польшей о поставках топлива. Свириденко выразила надежду, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди.

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