Украинский суд приговорил мобилизованного «ДНР» к 15 годам тюрьмы

Винницкий городской суд приговорил мобилизованного группировкой «ДНР» 26-летнего уроженца Макеевки Никиту Баенко к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщает «Судебный репортер».



По версии обвинения, 24 февраля 2022 года Никита Баенко добровольно обратился в военкомат «ДНР», которая в Украине признана террористической организацией. После этого он присоединился к военному вторжению на территорию Украины.



Вместе с другими военными оккупационной армии Баенко через Крым попал в Херсонскую область. Впоследствии их подразделение отправили в село Белозерка Николаевской области.



«ДНРовцы» в составе подразделения вооруженных сил России якобы охраняли стратегически важные перекрестки дорог и пропускали военную технику. Уже 13 марта Вооруженные силы Украины уничтожили часть этого подразделения, а восьмерых солдат задержали и передали в СБУ.



«Никита говорит, что у него не было выбора, их заставили. Но это очень просто опровергается. Человек, который 8 лет проживает в так называемой "ДНР" — оккупированной территории Украины — видя, что там происходит. Он учился, был в Ростове. Он интересовался жизнью "ДНР", "ЛНР", России, Украины. Он знал, что была агрессия со стороны России и квази республик. Он понимал и знал, он сам сказал, что 24 февраля началась активная фаза вторжения России в Украину. И тут ему говорят, что нужно получить отметку в военкомате. Я уверен, он знал, что будет мобилизован и пойдет воевать против украинцев. Было полностью доказано, что они проходили службу две недели и могли сдаться. Его вина полностью подтверждена», — сказал в прениях прокурор.



Адвокат Никиты Баенко признал, что находится в сложной ситуации, защищая обвиняемого, который в составе вооруженных сил России «пришел на его землю».



«Я задавал себе вопрос, может ли в 26 лет человек давать оценку своему поведению. Я не хочу вызывать жалость к Баенко. Судом были исследованы все обстоятельства уголовного производства, изучены личность. Баенко дал содержательные показания, что привело его к тому, что он взял оружие. Он объяснил: его заставили. У него не было возможности избежать призыва в состав врагов», — считает защитник.



Адвокат подчеркнул, что активное участие в боевых задачах его подзащитный не принимал. Поэтому просил применить к Баенко статью 69 Уголовного кодекса — более мягкое наказание, чем предусмотрено законом.

Подсудимый воспользовался правом последнего слова.



«Я прошу прощения перед проживающими там людьми. За то, что так случилось. Очень жалко. Прошу простить», — сказал он.

В ходе судебного заседания Баенко свою вину признал частично.



Судья не смягчил наказание и назначил 15 лет лишения свободы без конфискации имущества. Приговор еще не вступил в законную силу. Но после оглашения постановления Баенко заявил, что отказывается от подачи апелляции.



«Судебный репортер» отмечает, что другие дела в отношении пленных из «ДНР» также направили в Винницкий городской суд. Большинство из них уже осуждены с одинаковым наказанием — 15 лет лишения свободы.

В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.



Министр обороны Алексей Резников призывал жителей оккупированной части Донбасса не принимать участие в боевых действиях против Украины.



Правозащитники называют мобилизованных «Л-ДНР» жертвами военных преступлений и предлагают перечень действий, которые стоит предпринимать в случае принудительного призыва.