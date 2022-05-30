«ДНР»: Всех пленных из «Азова» ждет «суд»

Группировка «ДНР» намерена «судить» всех военнослужащих полка «Азов», которые были взяты в плен при выходе с завода «Азовсталь» в Мариуполе.



Об этом заявил «министр юстиции ДНР» Юрий Сироватко в эфире телеканала «Россия 1».



«По законодательству "Донецкой народной республики" батальон "Азов" у нас является террористической организацией, и все они будут перемещены в СИЗО, где дальше будут проходить следственные действия уже как в категорию преступников и по ним будет принимать решение суд», — рассказал он.



Сироватко добавил, что «за такие преступления у нас высшая мера наказания — это смертная казнь».



Он утверждает, что все пленные с «Азовстали» находятся на подконтрольной «ДНР» территории.



При этом Сироватко отметил, что их допрашивают не только местные «органы», но и сотрудники Следственного комитета России.

«ДНР» хочет «судить» всех военнослужащих полка «Азов», которые были взяты в плен при выходе с завода «Азовсталь» в Мариуполеhttps://t.co/qRDGyayQ0T pic.twitter.com/lU0CZvTojN — Новости Донбасса (@novostidnua) May 30, 2022

Ранее «замглавы министерства информации ДНР» Даниил Безсонов заявил, что некоторых военнопленных с «Азовстали» вывезли в Россию.

Министерство обороны России заявило, что в общей сложности 2439 украинских военных покинули «Азовсталь» с 16 мая. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.

Власти Украины число вышедших с «Азовстали» не озвучивали.



Украинская сторона заявляет, что военных с «Азовстали» планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных с «Азовстали».