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Красный крест начал регистрацию украинских военнопленных с «Азовстали»

19 мая 2022, 13:25

Красный крест начал регистрацию украинских военнопленных с «Азовстали»

Международный комитет Красного Креста (МККК) начал регистрацию пленных украинских военных, покидающих завод «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом говорится в сообщении организации.

Как отметили в МККК, за последние два дня зарегистрированы сотни человек, покидающих «Азовсталь».

Процесс регистрации, которому способствовал МККК, включает в себя заполнение анкеты с указанием личных данных, таких как имя, дата рождения и ближайший родственник. Эта информация позволяет МККК отслеживать тех, кто попал в плен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями.

«Крайне важно обеспечить, чтобы с ними обращались гуманно и достойно», — подчеркнули в организации.

В организации отметили, что регистрация проходит по просьбе украинской и российской сторон.

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». Украинские власти приводили данные только за первый день. Так, согласно Минобороны Украины, за 16 мая в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».

По данным Минобороны РФ на утро 19 мая, с «Азовстали» в общей сложности вышли 1730 военных, в том числе 80 раненых.

В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.

Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по возвращению домой украинских военнослужащих с завода «Азовсталь» имеет несколько этапов.

Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».

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