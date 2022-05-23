В группировке «ДНР» подтвердили, что некоторые пленные украинские военные с мариупольского завода «Азовсталь» были вывезены в Россию.



Как заявил «замглавы министерства информации ДНР» Даниил Безсонов, это связано со «следвенно-оперативными мероприятиями».



«Если имеются в виду сдавшихся в плен "Азов". Некоторых из них вывезли, к примеру, на территорию РФ. Это связано со следственно-оперативными мероприятиями, все в рамках уголовно-процессуального законодательства», — сказал он в эфире «Соловьев Live».



Безсонов подчеркнул, «что у нас тысячи пленных и в ДНР у нас нет такого количества мест, где их можно содержать должным образом».



«Также нужны органы дознания, следствия. И у нас, скажем так, не хватит людей просто специалистов на то, чтобы обработать весь этот массив пленных. А сроки процессуальные строгие, и никто не будет спрашивать в будущем, если сроки будут потеряны. И в будущем для судьи отговорка о том, что у нас не хватило специалистов, а пленных было слишком много, не будут иметь значения», — подчеркнул он.

В «ДНР» подтвердили вывоз некоторых пленных из «Азовcтали» в РФ https://t.co/JYxxFqVCCy pic.twitter.com/0Mke12qXX4 — Новости Донбасса (@novostidnua) May 23, 2022

Ранее о том, что некоторых украинских военных с «Азовстали» отправили в изоляторы Ростовской области писали российские СМИ. Власти РФ официально это не подтверждали.

Министрерство обороны России заявило, что в общей сложности 2439 украинских военных покинули «Азовсталь» с 16 мая. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию, а часть в — Россию.



Власти Украины число вышедших с «Азовстали» не озвучивали.



Украинская сторона заявляет, что военных с «Азовстали» планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных с «Азовстали».