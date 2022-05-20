МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»

Визит МККК и депутата Верховной Рады в Донецк. Скриншот

Международный комитет Красного креста и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных украинских военных с «Азовстали».



Сепаратистский телеканал «Юнион» опубликовал репортаж о визите представителей МККК и Ковалева на подконтрольную «ДНР» территорию.



Визитеры посетили больницу в Донецке, где лечат раненых военных, а также специальный лагерь для военнопленных в Еленовке, который, как сообщается, охраняют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ.



Отмечается, что делегация посетила места содержания и мужчин, и женщин.

В сюжете были показаны кадры, как Ковалев общается с пленными украинскими военными через ворота. «Ваша цель — сохраниться. Вас ждут дома», — сказал он им.



В комментарии автору сюжета — советнику главы «ДНР» Игорю Кимаковскому — Ковалев сказал, что «эта миссия очень тяжело шла, было много усилий со всех сторон, чтобы найти компромисс».

«Знаю, что за сутки сюда были доставлены спальные принадлежности, чтобы принять в нормальных условиях людей. То, что мы сегодня увидели, очевидно, было сделано то, что обещали: принято, размещено. Особое внимание хочу обратить на то, что врачи за сутки сделали довольно большую работу по реабилитации наших ранены», — подчеркнул нардеп.



«Новости Донбасса» направили запрос Александру Ковалеву.

Нардеп Александр Ковалев общается с пленными украинскими военными. Скриншот

В сюжете также отмечалось, что украинский вице-премьер Ирина Верещук ранее предлагала разместить вышедших с «Азовстали» военных в подконтрольном России Энергодаре Запорожской области, но эта идея была отвергнута «по ряду объективных причин, связанных в первую очередь с безопасностью».

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». Украинские власти приводили данные только за первый день. Так, согласно Минобороны Украины, за 16 мая в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».



По данным Минобороны РФ на утро 19 мая, с «Азовстали» в общей сложности вышли 1730 военных, в том числе 80 раненых.



В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по возвращению домой украинских военнослужащих с завода «Азовсталь» имеет несколько этапов.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покидающих завод «Азовсталь».



На комбинате до сих пор остается командование Мариупольского гарнизона.