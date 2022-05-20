МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»

Международный комитет Красного креста и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных украинских военных с «Азовстали».
Сепаратистский телеканал «Юнион» опубликовал репортаж о визите представителей МККК и Ковалева на подконтрольную «ДНР» территорию.
Визитеры посетили больницу в Донецке, где лечат раненых военных, а также специальный лагерь для военнопленных в Еленовке, который, как сообщается, охраняют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ.
Отмечается, что делегация посетила места содержания и мужчин, и женщин.
В сюжете были показаны кадры, как Ковалев общается с пленными украинскими военными через ворота. «Ваша цель — сохраниться. Вас ждут дома», — сказал он им.
В комментарии автору сюжета — советнику главы «ДНР» Игорю Кимаковскому — Ковалев сказал, что «эта миссия очень тяжело шла, было много усилий со всех сторон, чтобы найти компромисс».
«Знаю, что за сутки сюда были доставлены спальные принадлежности, чтобы принять в нормальных условиях людей. То, что мы сегодня увидели, очевидно, было сделано то, что обещали: принято, размещено. Особое внимание хочу обратить на то, что врачи за сутки сделали довольно большую работу по реабилитации наших ранены», — подчеркнул нардеп.
«Новости Донбасса» направили запрос Александру Ковалеву.
Нардеп Александр Ковалев общается с пленными украинскими военными. Скриншот
В сюжете также отмечалось, что украинский вице-премьер Ирина Верещук ранее предлагала разместить вышедших с «Азовстали» военных в подконтрольном России Энергодаре Запорожской области, но эта идея была отвергнута «по ряду объективных причин, связанных в первую очередь с безопасностью».
16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». Украинские власти приводили данные только за первый день. Так, согласно Минобороны Украины, за 16 мая в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».
По данным Минобороны РФ на утро 19 мая, с «Азовстали» в общей сложности вышли 1730 военных, в том числе 80 раненых.
В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.
Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.
Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по возвращению домой украинских военнослужащих с завода «Азовсталь» имеет несколько этапов.
Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покидающих завод «Азовсталь».
На комбинате до сих пор остается командование Мариупольского гарнизона.