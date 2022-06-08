«Донбасский проект»: СМИ узнало детали кремлевского плана по Украине

В Кремле подготовлен план присоединения оккупированных украинских территорий. Курирует это направление первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, пишет издание «Медуза».



По информации источников издания, близких к АП, Кириенко в последнее время сумел приблизиться к президенту России Владимиру Путину. К назначению на позицию куратора по вопросам Донбасса и других оккупированных территорий Украины привела личная встреча Путина и Кириенко, на которой чиновник рассказал президенту о своем видении ситуации со «спецоперацией» — и о том, как могли бы действовать российские власти на новых территориях. «Их жители должны будут увидеть, что Россия пришла не временно и собирается тут присутствовать», — сказал Кириенко.



Он же первым из кремлевских кураторов лично посетил территорию самопровозглашенной «ДНР» — и даже открыл памятник «бабушке с советским флагом». Приехал он и в центр гуманитарной помощи, который «Единая Россия» открыла в оккупированной Херсонской области.



Сопровождал Кириенко глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, которого ранее источники «Медузы» называли человеком, близким к ФСБ. По информации собеседников издания, именно это управление — при помощи военных и спецслужб — должно организовать на оккупированной части Донбасса и на новозахваченных украинских территориях «референдумы» об их присоединении к России.



Пока сроки «референдумов» точно не определены — они зависят от того, как будет складываться ситуация на фронте, пишет издание. Три источника «Медузы», близких к АП, назвали две возможные даты: середина июля или единый день голосования 11 сентября.



7 июня Сергей Кириенко посетил захваченный Россией Мелитополь. Сразу после этого Галина Данильченко, возглавившая город после оккупации Запорожской области, заявила о начале подготовки к «референдуму» — также не уточняя его дату.



«Для референдумов нужно устойчивое присутствие российских войск в каждом населенном пункте. Этого пока нет, и для этого в том числе идет "мобилизация" отслуживших контрактников и военных из запаса, которых пытаются привлечь деньгами», — отметил один из собеседников «Медузы».



Сообщается, что помимо «референдумов» Кириенко курирует еще один «донбасский проект» — так называемое шефство российских регионов над разными населенными пунктами. Например, Москва взяла «шефство» над Донецком и Луганском, Санкт-Петербург — над Мариуполем, Хабаровский край — над Дебальцево, а Новосибирская область — над Беловодским районом в Луганской области.



Это «шефство», по словам источников, подразумевает финансовую помощь на восстановление городов — и «кадровый десант» из сотрудников региональных или муниципальных администраций, которые могут занять соответствующие должности на Донбассе. Кроме того, в «Л-ДНР» будут работать финалисты кадрового конкурса «Лидеры России», который придумал Кириенко.



«Все это должно хотя бы частично решить проблему с кадрами: в самом начале войны собеседники "Медузы" в Кремле признавались, что не понимают, где найти квалифицированных сотрудников для работы на Донбассе», — пишет издание.