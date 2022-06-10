Равносильно военному преступлению: В ООН высказались о смертном приговоре трем иностранцам в Донецке

В Организации Объединенных Наций обеспокоены смертными приговорами трем иностранцам, вынесенными группировкой «ДНР» в Донецке. Об этом заявила официальный представитель ООН по правам человека Равина Шамдасани, передает CNN.



«Управление ООН по правам человека обеспокоено тем, что 9 июня так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" вынес приговор к расстрелу трех военнослужащих Вооруженных сил Украины, но граждан иностранных государств, взятых в плен в Мариуполе, за то, что они были наемниками и за попытку захвата власти в так называемой "республике"», — сказала Шамдасани.



В ООН добавили, что «по данным Главного командования Украины, все мужчины были частью украинских вооруженных сил и, в таком случае, не должны рассматриваться как наемники».



Шамдасани отметила, что с 2015 года так называемая «судебная власть» в самопровозглашенных «республиках» не соблюдает основные гарантии справедливого судебного разбирательства, такие как публичные слушания, независимость и беспристрастность суда и право не быть принужденным к даче показаний.



«Такие суды над военнопленными равносильны военному преступлению. В случае применения смертной казни гарантии справедливого судебного разбирательства тем более важны», — резюмировала Шамдасани.

9 июня «суд» пророссийской группировки «ДНР» «приговорил» к смертной казни гражданина Марокко Брахима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера по обвинению в «боевых действиях на стороне Украины». На это решение отреагировала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, также «серьезную обеспокоенность» выразил госсекретарь США Этони Блинкен.