Активнее всего россияне атакуют на покровском направлении – Генштаб ВСУ

Обстановка на фронте остается сложной и напряженной. Российские войска, несмотря на значительные потери, продолжают попытки прорвать оборонительные рубежи украинской армии, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«С начала суток зафиксировано 117 боевых столкновений», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Наиболее активные атаки войска РФ предпринимали в районах Покровска, Краматорска и Курахова.

На покровском направлении россияне совершили 30 попыток вытеснить украинских военных с занимаемых позиций вблизи населённых пунктов Зеленое Поле, Новоторецкое, Барановка, Луч, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волково, Песчаное и Нововасильевка. К 16:00 украинские защитники отбили 23 атаки, уточняется количество потерь армии РФ.

На краматорском направлении, по сообщению Генштаба, оккупанты 22 раза пытались штурмовать позиции ВСУ, и 13 боестолкновений остаются активными.

Тем временем на кураховском направлении оккупационные войска провели 9 атак, ещё 5 столкновений продолжаются.

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и наносить потери противнику.



Напомним, город Курахово Донецкой области, по данным OSINT-аналитиков Deepstate, почти полностью перешел под контроль российских оккупантов.