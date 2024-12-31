В украинском Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в «Ярцевская» в Смоленской области

Сегодня ночью подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем ВС Украины нанесли удар по нефтебазе «Ярцевская» в Смоленской области РФ. Утром об этом сообщили российские телеграм-каналы. Теперь удар подтвердили в украинском Генштабе.



«На объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар, наблюдается сильное задымление. По имеющейся информации, загорелись резервуары с нефтепродуктами", говорится в сообщении.



База, по данным Сил обороны Украины, использовалась, и для обеспечения российской оккупационной армии. Дополнительная информация уточняется.



Напомним, 31 декабря 2024 года, в Смоленской области загорелась нефтебаза после атаки беспилотников. Об этом сообщил российский телеграм-канал ASTRA. Глава района, и губернатор Смоленской области Анохин подтвердили информацию об атаке на «объект топливно-энергетического комплекса».



По данным телеграм-канала SHOT, первые взрывы начали раздаваться 31 декабря 2024 г. после 03:40. Всего было слышно более 10 мощных взрывов.



Ярцевская нефтебаза ранее уже подвергалась атакам БПЛА в апреле 2024 года.



