С августа 2024 года фиксируется рост сообщений о казнях украинских военнопленных — ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) отмечает возросшее количество случаев казней, пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными, заявляется о как минимум 62 жертвах. Такие выводы содержатся в докладе, обнародованном сегодня Управлением ООН по правам человека через ММПЧУ, сообщает Интерфакс.Украина.

В докладе, охватывающем период с сентября по ноябрь 2024 года, подробно изложены нарушения прав человека, вызванные войной. Особое внимание уделяется попыткам ограничить основополагающие права человека.

«С августа 2024 года количество достоверных сообщений о казнях украинских военнопленными значительно возросло. Речь идет о по меньшей мере 62 жертвах в результате 19 инцидентов», — сообщила пресс-служба ММПЧУ.

В ММПЧУ отметили, что провели независимую проверку убийств 15 украинских военнопленных, основываясь на показаниях свидетелей и анализе видео- и фотоматериалов.

В докладе рассматриваются длительные широкомасштабные и систематические случаи пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными.

«Интервью с 42 недавно освобожденными военнопленными, среди которых 11 женщин, показали, что все они подвергались пыткам, в том числе избиениям, поражению электрическим током и длительному одиночному заключению. Часто фиксировались также случаи сексуального насилия, как в отношении женщин, так и мужчин», — сообщается в документе.

Управление ООН по правам человека также задокументировало случаи пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными. Отмечается, что такие случаи преимущественно происходили во время пребывания в транзитных пунктах на ранних этапах плена.

«Управление ООН по правам человека зафиксировало смерть одного российского военнопленного в начале 2024 года в результате пыток в транзитном учреждении и расследует еще два достоверных сообщения о гибели при схожих обстоятельствах», — говорится в документе.



Напомним, 30 декабря 2024 года украинская и российская стороны провели обмен пленными по формуле «150 на 150». Домой в Украину вернулись 189 человек, среди которых военные — защитники «Азовстали», Мариуполя, Чернобыльской АЭС, острова Змеиный, а также с других участков фронта.