В «ДНР» сообщили, когда «приговор» о смертной казни иностранцам «вступит в силу»

Так называемый «верховный суд ДНР» направил «осужденным» группировкой «ДНР» в Донецке британцам и марокканцу копию решения. С этого момента у них есть месяц на «обжалование». Об этом сообщает сепаратистский сайт «ДАН».



В «ДНР» утверждают, что копии переведены, но на какой язык — не уточняется.



«С момента получения копии приговора у осужденных начнется исчисление месяца на подачу кассационной жалобы», — уверяют в «ДНР».



Затем «приговор» вступит в силу.

9 июня «суд» пророссийской группировки «ДНР» «приговорил» к смертной казни гражданина Марокко Брахима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера по обвинению в «боевых действиях на стороне Украины». На это решение отреагировала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, также «серьезную обеспокоенность» выразил госсекретарь США Этони Блинкен.



Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук высказала мнение о том, что «осужденные» будут обменяны. Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что переговоры по обмену «осужденных» группировкой «ДНР» в Донецке британцев не ведутся.