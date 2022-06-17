Минобороны РФ строит в Мариуполе жилой комплекс

Минобороны РФ строит ЖК в Мариуполе. Скриншот

Министерство обороны России строит в захваченном Мариуполе жилой комплекс на тысячу квартир. Об этом говорится в сюжете российского «Первого канала».



Строительство началось на месте рынка «Азовский». В сюжете отмечается, что готов котлован под фундамент первого дома.



Возведение первых 6 пятиэтажных домов планируют завершить до 1 октября этого года. Еще 6 домов и поликлинику планируют сдать в эксплуатацию до 1 ноября. Всего предусмотрено 1015 квартир.



Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что строительство этих домов закрывает потребность всего 2% от всех, кто находится в городе сейчас.



По словам Андрющенко, строители не скрывают, что строят жилье для военных и тех, кто будет обслуживать российскую военную базу. Он считает, что «жилье получают прежде всего коллаборанты».

Ранее Верховный комиссар ООН очертила широкий спектр нарушений прав человека и международного гуманитарного права в Мариуполе в результате российской агрессии, масштаба разрушений, человеческих жертв и страданий.