Доклад о нарушении прав человека в Мариуполе прозвучал в ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила на сессии Совета ООН доклад о ситуации в Мариуполе и нарушении Россией прав человека и международного гуманитарного права. Об этом сообщило постоянное представительство Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.



«Верховный комиссар подробно очертила широкий спектр нарушений прав человека и международного гуманитарного права в Мариуполе в результате российской агрессии, масштаба разрушений, человеческих жертв и страданий», — сказано в сообщении.



Бачелет заявила, что мариупольцы продолжают страдать от нехватки возможностей для обеспечения базовых потребностей.



Важным элементом доклада стал вопрос о судьбе украинских защитников города, которые были захвачены на заводе «Азовсталь» и содержатся в качестве военнопленных. Отмечалось, что есть свидетельства применения к ним пыток вопреки международному гуманитарному праву. Но ООН лишена возможности проверить условия обращения с украинскими бойцами из-за отсутствия доступа к местам содержания.



Верховный комиссар безоговорочно возложила на Россию вину за ситуацию в Мариуполе. Это касается и бомбежки детской больницы, и драматического театра. Бачелет также призвала Россию вывести свои войска из Украины.



Интерактивный диалог состоялся по итогам доклада. Около 60 делегаций государств и неправительственных организаций приняли в нем участие. Выступающие осуждали российскую агрессию и призывали к ее прекращению, выражали обеспокоенность по поводу последствий вооруженных действий для гражданского населения в Мариуполе и других регионах Украины, призывали к освобождению захваченных в городе украинских военнопленных, отмечали необходимость обеспечения ответственности РФ за преступления. Делегация России была в полной изоляции, оказавшись единственной, которая путем распространения нарративов своей пропаганды, пыталась обвинить в ситуации Украину. В то же время, делегации Сирии и Венесуэлы возложили вину за войну в Украине на страны Запада.