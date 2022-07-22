Для кого Россия строит жилье в разрушенном Мариуполе

Минобороны РФ строит жилой комплекс в Мариуполе. Фото: «Новый Мариуполь» / Telegram

После жестоких боев 80% Мариуполя уничтожено. Такие данные дают украинские власти. Группировка «ДНР» заявляет, что 60% жилого фонда восстановлению не подлежит. Вместо разрушенных домов оккупанты планируют строить новые за деньги, которые выделяются из российского бюджета. Сейчас это топовый месседж у кремлевских прокси. Правда, заселять в эти дома будут не обычных горожан. Каковы реальные масштабы строительства и кто будет жить в новых квартирах — читайте в материале «Новостей Донбасса».

В новостройки заселят российских военных

В середине июня российские каналы начали активно снимать и показывать пафосные сюжеты о «грандиозной» стройке в Мариуполе. На территории бывшего рынка «Азовский» — это окраина города — якобы за три месяца появится жилой квартал — двенадцать пятиэтажек. Возведение первых домов планируют завершить до 1 октября. Еще шесть пятиэтажек и поликлинику хотят сдать в эксплуатацию до 1 ноября.







Несколько подобных строек стартовали также на пустырях в Мариуполе. Сейчас в пророссийских телеграмм-каналах и группах в соцсетях практически ежедневно публикуют видео о ходе строительства. На кадрах — счастливые мариупольцы и уже выгнанные первые этажи. Да, дома строятся, но, по словам местных жителей, их делают на скорую руку и не очень качественно. А объемы жилья, о котором говорят кремлевские СМИ, явно преувеличены. Его не хватит даже для расселения 10% оставшихся в городе мариупольцев. В комплексе на территории рынка «Азовский» строят 1015 квартир. Это позволило бы заселить всего 2% горожан. Если бы не одно «но». Заказчик и инициатор проекта — министерство обороны России. Поэтому получат квартиры в первую очередь военные.



Минобороны РФ строит жилой комплекс в Мариуполе. Фото: «Новый Мариуполь» / Telegram

«Оккупационный корпус там есть. Это несколько тысяч военных. Им нужно где-то жить. Некоторые военные приехали с женами, с детьми. Им тоже нужно где-то жить. Поэтому жилье строят не для людей», — говорит президент ООО «ТРО «Мариупольское телевидение» Николай Осыченко.



Еще одна категория, которая возможно получит квартиры, — это мариупольцы, которые сотрудничают с оккупантами и будут работать в морском порту, на железнодорожных узлах и в коммунальных структурах.



О том, что жилье строится для военных, свидетельствуют данные на паспорте объекта. Генеральный подрядчик проекта — «Военно-строительная компания». Она полностью подчинена министерству обороны РФ. На официальном сайте отмечается, что это национальный лидер в области строительства специальных, стратегических и социально-значимых объектов Минобороны. Компания строит в первую очередь базы и гарнизоны, арсеналы и полигоны, казармы и штабы. Например, один из проектов — реконструкция мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой области. Во вторую очередь «Военно-строительная компания» занимается жилыми домами и парками, госпиталями и клиниками. Все это, прежде всего, именно для военных.



По последним данным «Военно-строительной компании», в домах на рынке «Азовский» уже работают отделочники.



Минобороны РФ строит жилой комплекс в Мариуполе. Фото: «Новый Мариуполь» / Telegram

Починить коммуникации во всем Мариуполе невозможно

Чтобы показать, как Россия якобы заботится об уничтоженном ее же войсками Мариуполе, в город отправляют профессиональных специалистов. Например, Левобережный район и микрорайон Восточный восстанавливают подрядчики из Москвы и Тулы. Также туда направляют строителей из Санкт-Петербурга. По словам источников «Новостей Донбаса», в Мариуполь сейчас заходит много российских строительных компаний, которые пытаются освоить бюджетные средства. Инспектировать ход работ постоянно приезжает первый заместитель главы администрации Владимира Путина и куратор «Л-ДНР» Сергей Кириенко.



Помимо больших комплексов, прокремлевские СМИ с гордостью рассказывают и о строительстве 60-ти временных одноэтажных бетонных модулей типа хостелов с комнатами на 8 человек. Там якобы будут все удобства, включая электричество, воду, канализацию и отопление. В эти домики могут переселить мариупольцев, жилье которых разрушено.



Строительство модульного дома в Мариуполе. Скриншот: «Первый канал»

Тут тоже есть нюансы. Во-первых, для строительства выбирают места, мягко говоря, не очень пригодные. Одно из таких — улица Флотская. На ней находится старый мусорный полигон, который в последний месяц тлеет. Во-вторых, оккупанты отчитываются о возобновлении газо- и водоснабжения, электричества, но в реальности все выглядит иначе. В Мариуполе разбиты водопроводные трубы, системы централизованного отопления и котельные. Поменять массово все это невозможно.



«Отопления центрированного не будет. Котельные работали на газу. Газовая система Мариуполя — она построена как некий блокчейн. Газ от одного газорегуляторного пункта подходит к другому, дальше-дальше. Для того, чтобы до конечного потребителя доходил газ, все газораспределительные станции должны быть целыми и вся магистраль должна быть целой», — рассказывает президент ООО «ТРО «Мариупольское телевидение» Николай Осыченко.



Пока же магистраль разбита. Восстанавливать ее Россия не планирует в том числе и по причине вероятного контрнаступления украинских военных. То есть, зачем вкладывать деньги в то, что скоро может быть уничтожено.



Мариупольцы пытаются продать квартиры, иначе отберут

Пока что обычные люди живут так же в подвалах и разбитых домах. Параллельно в Мариуполе понемногу оживляется рынок недвижимости. И те, кто остался на улице, могут относительно недорого купить квартиру. На сайте OLX появляются объявления о продаже или сдаче жилья. Собственники обязательно указывают степень разрушений. Например, трехкомнатную квартиру в центре продают за 440 тысяч гривен. В доме якобы есть электричество и вода. В самой квартире целые окна, есть посудомоечная машина, бойлер, другая техника и мебель. В мирное время в целом городе такая квартира стоила бы как минимум втрое дороже. Есть варианты дешевле — однокомнатная квартира примерно за 100 тысяч гривен.



Цены на аренду варьируются в пределах тысячи гривен в месяц до 10 тысяч.



Мариупольцы стараются решить вопрос с уцелевшим жильем, иначе оккупационные власти просто отберут его. Денис Пушилин уже заявлял о так называемом маневренном фонде из 35 тысяч квартир. Создается список жилья, владельцы которого выехали. Эти квартиры просто будут отдавать тем, кто остался без крыши над головой.



«Есть такая практика, что ищут людей, которым доверяют в Мариуполе, у кого, возможно, нет жилья или оно разрушено, чтобы жили в уцелевших квартирах, чтобы их не заняли оккупанты, не дорвались до того, чтобы выламывать квартиры и заселять туда своих. Я знаю о таких случаях. Они есть как на Левобережье, так и в Центральном районе города. Там, где остались более-менее уцелевшие дома, в которых есть на первых этажах вода и кое-где свет», — рассказала журналистка из Мариуполя Алевтина Швецова.



Недавнее «постановление» Пушилина, которым «ДНР» отказалась признавать украинские документы на жилье, заставляет мариупольцев еще быстрее решать вопрос с оставленными квартирами.







По словам городского главы Мариуполя Вадима Бойченко, на восстановление города нужно более 14 миллиардов долларов и 7-10 лет. Российские СМИ дают похожие прогнозы: не менее пяти лет и триллионы рублей. Несмотря на пафос, с которым пропагандисты говорят о новых стройках, вернуть Мариуполю довоенный вид вряд ли получится. Да и цели такой, скорее всего, нет.