Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

«ДНР»: ВСУ удерживают правый берег Святогорска, где находится лавра

17 июня 2022, 14:52

«ДНР»: ВСУ удерживают правый берег Святогорска, где находится лавра

Святогорская лавра. Скриншот Святогорская лавра. Скриншот

Российские силы продолжают удерживать левый берег Святогорска, при этом не могут продвинуться на правый берег, где продолжают находиться украинские военные. Об этом говорится в сюжете пресс-службы «управления народной милиции» группировки «ДНР».

Утверждается, что на правом берегу реки Северский Донец расположен укрепрайон ВСУ. В частности, по словам боевиков, украинские снайперы ведут огонь с территории Святогорской лавры.

«Новостям Донбасса» не удалось связаться со Святогорской лаврой.

7 июня Минобороны РФ заявило о том, что левый берег Святогорска находится под российским контролем. Город разделен рекой Северский Донец. На левом берегу находится административная и жилая часть Святогорска, а на правом, более высоком, — Святогорская лавра. Мост между берегами был разрушен в начале июня. 

Мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону России. В Украине ему объявлено подозрение в госизмене.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск, ведут разведку боем в районе Краснополья, а также осуществляли попытки взять под полный контроль Богородичное, которое расположено рядом со Святогорском. 

Еще по теме

Места
Святогорск Святогорская Лавра
Организации
Всу
Прочее
Война обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:52
«ДНР»: ВСУ удерживают правый берег Святогорска, где находится лавра
13:34
В Донецке, Макеевке и Горловке сообщают об обстрелах, есть пострадавшие
11:52
В захваченной оккупантами Васильевке — мощный взрыв в районе дамбы
11:24
Минобороны РФ строит в Мариуполе жилой комплекс
11:22
На оккупированной Луганщине за четыре месяца погибли 46 мирных жителей
10:22
Донецк под мощным обстрелом, люди сообщают о «прилетах» и пожарах
10:10
«ДНР» сообщила об одном погибшем и десяти раненых мирных жителях за сутки
09:43
«ЛНР» заявила о 20 раненых в Хрустальном. Людей вывозят из города
08:52
В оккупированном Хрустальном — мощные взрывы на складе боеприпасов
23:30
Реалии жизни в Мариуполе и последствия авиаударов по Донетчине. Дайджест НД за день ►
21:38
«ДНР» разрешила оплачивать коммунальные услуги гривнами
20:58
«ЛНР» может ввести смертную казнь
18:50
«ДНР»: Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до семи
16:27
Оккупанты заселяют свои семьи в дома херсонцев — Минобороны Украины
16:26
В Донецке заявили о «прилетах» в центр, есть раненые
все новости
15:50
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
15:45
Украина вводит визовый режим с Россией с 1 июля
15:34
За минувшие сутки полицейские зафиксировали 22 обстрела в Луганской области
15:26
Тяжелые бои в Северодонецке продолжаются, оккупанты не захватили город — Гайдай
14:57
Германия передаст Украине реактивные системы MARS-II
14:52
«ДНР»: ВСУ удерживают правый берег Святогорска, где находится лавра
14:32
Нет гарантий безопасности: «Евровидение-2023» проведут не в Украине
14:09
Украина введет визовый режим для граждан РФ — Зеленский
13:55
«ЛНР» заявила, что взяла в плен часть военных с завода «Азот»
13:41
В США заявили уже о третьем пропавшем в Украине американце
13:38
Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС
13:34
В Донецке, Макеевке и Горловке сообщают об обстрелах, есть пострадавшие
13:16
Украина получила 773 млн долларов льготного кредита от Канады через счет МВФ
12:18
Количество жертв ракетного удара по Николаеву возросло. Последствия показали спасатели
12:17
В 15 населенных пунктах Донетчины восстановили поврежденные линии электропередач
все новости
ВИДЕО
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
17 июня, 15:50
В оккупированном Хрустальном — мощные взрывы на складе боеприпасов
17 июня, 08:52
Реалии жизни в Мариуполе и последствия авиаударов по Донетчине. Дайджест НД за день ►
16 июня, 23:30

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция