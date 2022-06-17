«ДНР»: ВСУ удерживают правый берег Святогорска, где находится лавра

Святогорская лавра. Скриншот

Российские силы продолжают удерживать левый берег Святогорска, при этом не могут продвинуться на правый берег, где продолжают находиться украинские военные. Об этом говорится в сюжете пресс-службы «управления народной милиции» группировки «ДНР».



Утверждается, что на правом берегу реки Северский Донец расположен укрепрайон ВСУ. В частности, по словам боевиков, украинские снайперы ведут огонь с территории Святогорской лавры.

«Новостям Донбасса» не удалось связаться со Святогорской лаврой.

7 июня Минобороны РФ заявило о том, что левый берег Святогорска находится под российским контролем. Город разделен рекой Северский Донец. На левом берегу находится административная и жилая часть Святогорска, а на правом, более высоком, — Святогорская лавра. Мост между берегами был разрушен в начале июня.



Мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону России. В Украине ему объявлено подозрение в госизмене.



В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск, ведут разведку боем в районе Краснополья, а также осуществляли попытки взять под полный контроль Богородичное, которое расположено рядом со Святогорском.