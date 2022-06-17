ВСУ отражают штурм Донбасса российскими войсками — сводка Генштаба

Украинские военные на Бахмутском направлении отразили штурм российских войск в направлении Золотого. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что противник отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении Васильевки и Берестово. Украинские военные нанесли им огневое поражение и заставили бежать.



На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы подразделений украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии. Нанесли авиаудар по Устиновке. Продолжаются бои за полный контроль над Северодонецком. Противник подтягивает дополнительные подразделения реактивной артиллерии.



На Славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе Краснополья, бои продолжаются. Противник пытался взять под полный контроль Богородичное. Украинские воины успешно отразили штурм. Оккупанты применяют артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья, пытаясь создать условия для развития наступления на Славянск.



На Харьковском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей, недопущении выхода сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении. Россияне пытались провести разведку боем в районе Кочубиевки. Украинские воины ответили метким огнем и противник отошел.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Россияне нанесли авиаудары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.



На Лиманском направлении противник не вел активных действий.



На Северском направлении противник продолжает ведение демонстративных действий. Он обстреливал из артиллерии подразделение Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.



На Южнобужском направлении противник применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Кульбакино, Николаевки, Степной Долины, Муравьевки, Новопавловского, Шевченково, Зари, Партизанского, Квитневого, Новогригоровки, Киселевки, Княжеского. Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области.



На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь основные усилия сосредоточивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.



Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».



Российские войска продолжают нести потери в личном составе, вооружении и технике. На протяжении суток в Донецкой области воины территориальной обороны ВСУ сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и в Запорожье. В Херсонской области оккупанты понесли значительные потери в живой силе.