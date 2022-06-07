Минобороны РФ заявило о взятии левобережной части Святогорска

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под контроль «значительной части» территории Луганской и Донецкой областей по левому берегу Северского Донца, в том числе города Святогорск на Донетчине.



Об этом Шойгу заявил на совещании Минобороны РФ, фрагменты которого показал телеканал «Россия 24».



Также Шойгу утверждает, что взято 97% территории Луганской области. По словам Шойгу, под контролем российских сил находятся жилые кварталы Северодонецка.



Обновлено. Минобороны РФ показало видео, на котором с дрона заснята Святогорская лавра и разрушенный мост через реку Северский Донец. Утверждается, что переправа была взорвана украинскими военными 6 июня.

Украинские власти ситуацию в Святогорске пока не комментируют.



Святогорск разделен рекой Северский Донец. На левом берегу находится административная и жилая часть города, а на правом — Свяятогорская лавра.