«Мы с ним давно на связи». Пушилин встретился с мэром Святогорска, который перешел на сторону РФ

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин встретился с перешедшим на сторону России мэром Святогорска Владимиром Бандурой.



«Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.



Глава «ДНР» добавил, что Бандура «по понятным причинам он вынужден был скрывать свою позицию — стояла задача уберечь людей».



Кроме того, Пушилин предложил ему «занять пост главы администрации города Святогорска».



По словам главы «ДНР», сейчас стоит зада «как можно быстрее наладить мирную жизнь под юрисдикцией Донецкой народной республики: нашу связь, работу почтовых отделений, школ, лечебных учреждений», а также начать выплату пенсий и пособий «ДНР».



Также Пушилин сообщил, что Святогорская лавра «цела, требует ремонта, все восстановим».

Владимир Бандура является членом партии ОПЗЖ, деятельность которой была приостановлена в Украине на время войны.



В Украине против Бандуры уже расследуется уголовное производство по статье о госизмене.