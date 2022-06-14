Мэру Святогорска сообщили о подозрении в госизмене

Мэру Святогорска Владимиру Бандуре, который перешел на сторону оккупантов, заочно сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«По данным следствия, мэр, перейдя на сторону врага, распространил через средства массовой информации обращение, в котором пропагандировал идеи "русского мира". Также подозреваемый выражал благодарность военнослужащим ВС РФ, захватившим мирный город. Кроме того, мужчина согласился на предложение представителя оккупационной администрации РФ — "главы ДНР" занять должность так называемого главы временно оккупированного Святогорска, чем нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что ранее Бандура записал видеообращение, в котором обвинил военнослужащих Вооруженных Сил Украины в умышленном поджоге скита Святогорской лавры.