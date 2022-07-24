«Хаотическими обстрелами пытаются посеять панику». Репортаж из прифронтовой Авдеевки

Охранник Авдеевского коксохимического завода Виталий, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Неприступной крепостью» назвал Авдеевку экс-фсбшник Игорь Гиркин (Стрелков), отметив, что силы РФ «застряли на подступах к городу». Авдеевка остается под сине-желтым флагом, несмотря на то, что «ДНР» уже несколько раз заявляли о якобы окружении населенного пункта и уходе с территории ВСУ. Оккупанты даже прозвали город «проклятым гарнизоном» и добавляют — его взятие является стратегически важным для прекращения обстрела оккупированного Донецка.



Поврежденная обстрелами многоэтажка в Авдеевке, июль 2022 года. Фото:: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Из-за постоянных «прилетов» прекратил работу Авдеевский коксохим Рината Ахметова. На месте, которое еще недавно предоставляло работу тысячи работников и обеспечивало город теплом — руины. Военная администрация призывает жителей к немедленной эвакуации, люди же отказываются. Они месяцами живут в бомбоубежищах, выживая только за счет гуманитарки и воды, которую успевают набирать в перерывах между обстрелами.



Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Анализируя жизнь в Донецке, что в 10 километрах от Авдеевки, большинство жителей надеются, что здесь таки останется Украина, ведь «там нет ничего хорошего».



Украинские военные и полицейские не исключают — война может затянуться, поэтому уже готовятся по меньшей мере — к зиме.



Подробнее о ситуации в прифронтовой Авдеевке — в репортаже Виктории Рощиной для «Новостей Донбасса».



Завод

«Здесь очень сильно стреляют, нас из охраны осталось трое "черепашек-ниндзя"», — говорит мне Виталий из Авдеевки, которого встречаю на проходной местного коксохима. Завод переведен в режим консервации — производство остановлено, проводятся только ремонтные работы и по анкеражу — поддержание коксовых печей, чтобы предотвратить их полное охлаждение.



Охранник Авдеевского коксохима Виталий, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Из 4000 персонала на месте остается около сотни. «Мы, конечно, хотим, чтобы завод возобновил работу, потому что не будет отопления», — говорит охранник. На вопрос каким видит свое будущее без АКХЗ — с неким отчаянием в голосе отрезает — «Не вижу».



Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов города, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Авдеевский коксохим — завод гигант, одно из крупнейших коксохимических предприятий в Европе, которому уже более ста лет. За это время АКХЗ выпускал 31 вид продукции и поставлял ее как на украинские предприятия, так и за рубеж и даже в Россию. Владельцем предприятия является группа «Метинвест» донецкого бизнесмена Рината Ахметова.



Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов, июль 2022 года. Фото:: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Сейчас же на месте, еще недавно предоставляющем работу тысячи жителям, я вижу одни руины.



Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы что-то пытаемся восстановить, но каждый день нас обстреливают», — говорит рабочий Виктор, которого встречаю на территории завода. «Еще в феврале печи были загружены, производство было, энергоснабжение перебивали, но мы возобновляли. Все это под постоянными обстрелами», — добавляет мужчина.



Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Неразорванный снаряд на территории АКХЗ, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

АКХЗ остановил производство только в мае. «Все просто вымерло… Как в Чернобыле. Когда-то здесь все жило и работало. Полная неизвестность и только надежда на то, что все восстановят».



Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

У одного из цехов встречаю Сергея — он звонит жене перед началом рабочего дня: «Любимая, я уже на заводе. Все вроде бы спокойно», — говорит мужчина и после разговора обращается ко мне — «Мы все боимся. Потому что ходишь под смертью каждый день, не знаешь, что тебя ожидает через 5-10 минут».



Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Завод в критическом состоянии», — говорит еще один работник Алексей Квочка. Он работает здесь более 37 лет и так же как и охранник — не видит своей жизни без предприятия.



Работник Авдеевского коксохимического завода Алексей Квочка, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Пытаемся сейчас спасти печной фонд. Все оставшиеся надеятся, что завод таки выдержит. Потому что это жизнь города. Не будет завода — города тоже». По словам Алексея, нынешние обстрелы Авдеевки не сравнимы с прошлогодними.



Шкаф работников авдеевского коксохима, который находится в режиме консервации, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Сейчас просто идет уничтожение завода. Бьют тяжелым по всем этим коммуникациям, по батареям, не разбираясь», — говорит работник.



Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Заводчане, отказавшиеся работать из-за страха обстрелов — не уволены. Они получают 2/3 от ставки, часть переведена на другие предприятия «Метинвеста» — в Каменское, Запорожье, Кривой Рог. На территории завода также есть бомбоубежища, где проживают как местные, так и часть работников.



Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Остальных заводчан на работу и домой возит автобус. Впрочем, весной остановку, где люди ждали транспорт, обстреляли. 10 человек погибло, около 15 ранило. «После этого многие перестали выходить», — говорит работник завода Квочка. Среди таких заводчан — Станислав, которого я встречаю в одном из местных бомбоубежищ.



«Моя крайняя смена была в апреле. Я работал и нас накрыло градами, потом обстреляли остановку», — рассказывает Станислав.



Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мое руководство, как оказалось — спокойно спало в подвале на удаленке. Тогда я понял, что мы никому не нужны. И я сказал, что больше не выйду. Зачем оно мне?» — говорит Станислав.



Руководство завода действительно уехало из Авдеевки, но на месте работают их доверенные лица, которые на постоянной связи с ними.



Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Для Авдеевки этот завод был важен тем, что это рабочие места и отопление. Коксовый газ, своя ТЭЦ, благодаря этому отопление шло сюда дешевое. А теперь отопления нет, коммуникации все перебиты. Зимой тепла здесь вообще не будет».



Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Если будет Украина — все восстановим»

«Мы хотим поскорее вернуться, выполнить ремонтные работы», — говорит начальник коксохимического цеха № 1 Роман Негодуйко, выполняющий руководящие функции на месте. По его словам, процесс ремонта может занять около года — к нему приступят, как только перестанут стрелять. Для обеспечения безопасности, работникам, которые сейчас занимаются поддержкой завода — им выдали шлемы и броню.



Работник Авдеевского коксохимического завода, который сейчас является доверенным лицом руководства, Роман Негодуйко, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Передвижение мы минимизируем, люди находятся только под укрытием в цеху. Если работаем на ремонтных работах, то тоже — техника вырывает траншею — если риск обстрела — люди прикрылись. Кроме того — мы свозим белазы наши заводские, выставляем машины в квадратном порядке — чтобы если будет обстрел — никто не пострадал», — говорит Роман Негодуйко.



Вячеслав Раковский работает на заводе с 2008 года. Он тоже надеется, что завод сможет возобновить свою работу. «Привык я к нему. Этот новый год я встречал на заводе в смене. Поэтому где-то искать новое что-то — нет смысла, — говорит Вячеслав. — Будет завод работать. Все уберем, все сделаем. Мы такие люди. Работать нужно. Тем более что завод — это сердце города».



Работник Авдеевского коксохимического завода Вячеслав Раковский, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В настоящее время продолжается эвакуация с территории завода уцелевшего оборудования в отдаленные от фронта города — для его сохранения и возможности будущего использования. Ущерб из-за остановки производства и ежедневных обстрелов, по словам заводчан, приводит к убыткам предприятия, которые составят миллионы долларов. В частности олигарх Ринат Ахметов еще в мае заявил, что обратиться в международные суды с иском против России.



Авдеевский коксохимический завод прекратил свою работу из-за регулярных обстрелов, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Также, в этом году из-за полномасштабной войны Авдеевка осталась без празднования дня металлурга — одного из важнейших для местных праздников. «Мы тихонько отметили, как смогли — кто-то принес мясо, делали шашлык», — говорят местные рабочие и шутя добавляют: «И салют у нас был свой — специфический».



Большинство работников завода надеются, что Авдеевка все-таки останется под контролем Украины, а завод — снова заработает. «Однозначно мы надеемся, что здесь будет Украина», — говорит работник Алексей Квочка.



Разрушение на территории Авдеевского коксохимического завода, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Потому что Донецк здесь рядом — в 6 километрах. Нет там ничего хорошего — все предприятия закрыты, зарплат нет. И нас это ждет? Не думаю, что это хороший вариант. Должна быть Украина. Украина — это страна, а не какие-то республики…», — говорит Квочка.



Работник авдеевского коксохима на территории завода, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Жизнь под огнем

«Город утюжат каждый день», — говорит местный полицейский из Авдеевки Иван. «Была авиация с утра, потом начали бомбить градами».



Разрушенное здание в Авдеевке Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Правоохранители до сих пор остаются в городе, несмотря на тяжелую ситуацию — документируют разрушения и смерти, развозят людям гуманитарку и помогают с водой. «Мы патрулируем город и люди говорят, что им надо. Потом мы приезжаем и передаем это волонтерам», — говорят полицейские.



Полицейские Авдеевки раздают гуманитарную помощь жителям города. Фото предоставлено правоохранителями

«Если раньше можно было угадать, когда будут стрелять — сейчас же это все хаотично», — говорит полицейский Валерий.



Поврежденная обстрелами многоэтажка в Авдеевке, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В город приезжают волонтеры из разных украинских и международных организаций, а также гуманитарную помощь выдают от военной администрации.



Волонтеры выдают гуманитарную помощь жителям Авдеевки, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы раздаем помощь, вывозим людей, помогаем обустроить быт», — рассказывает представитель ВА Игорь Пушкарев и добавляет, что также ежедневно призывают местных жителей эвакуироваться.



Представители военной администрации Авдеевки помогают жителям гуманитарной помощью и призывают к эвакуации, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Обстреливают изо дня в день, повсюду, раненые, погибшие и вывезти тяжело, потому что вся дорога простреливается», — говорит военный Игорь и добавляет, что вскоре завоз помощи может стать невозможным, а потому людям следует уехать.



Военный Игорь отмечает, что оккупанты обстреливают Авдеевку хаотично для того, чтобы вызвать панику, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Здесь и корректировщики работают — потому что сожгли нам гуманитарный центр, где хранилась гуманитарка. Теперь завозят помощь маленькими партиями, — говорит военный. — Бьют изо дня в день. Хаотическими обстрелами пытаются посеять панику».



Поврежденное обстрелами здание в Авдеевке, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В Авдеевке в настоящее время остается около двух тысяч местных жителей. Большинство из них не хотят уезжать, несмотря на страх обстрелов.



Сгоревшее после обстрелов здание школы в Авдеевке, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Живем, как на пороховой бочке, — говорит местная жительница Марья Александровна. — Не едем потому что нет денег. Мне 71 год. Там покормят 2 месяца и «до свидания».



Жительница Авдеевки Марья Александровна не хочет ехать из-за нехватки средств, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Всю жизнь проживаю в Авдеевке. Ситуация тяжелая, но хорошо, что помогают — гуманитарка приезжает», — говорит местный житель Юрий.



Жители Авдеевки готовят еду на костре, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Но все мы как-то вместе — Авдеевка живет дружно». Также, по просьбе жителей, в городе продолжают работу несколько магазинов и рынок. Местные готовят еду на кострах, но даже это сейчас рискованно.



«Напряженная очень ситуация — очень опасно здесь жить и выходить на улицу. Даже готовить еду небезопасно. Но рискуем, потому что есть хочется», — говорит местный житель Константин.



Поврежденная обстрелами многоэтажка в Авдеевке, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В городе также остаются и дети. «Мы здесь потому, что всю жизнь здесь прожили», — говорит мама четырехлетнего Кости, объясняя почему не уезжает из города.



В Авдеевке, несмотря на обстрелы, до сих пор остаются дети, родители которых отказываются от эвакуации, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Говорю ему, что это не обстрелы, а гром гремит», — добавляет женщина. «Мы уже почти привыкли к этому, но это плохая привычка», — говорит еще одна местная жительница.



Жительница Авдеевки, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«То тише, то громче, то обостряется… Мы уже ничего не понимаем», — добавляет местная жительница Надежда.



Полицейский Авдеевки Илья с местной жительницей, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

У одного бомбоубежища вижу икону — ее местные достали из сгоревшего дома.



Реставрированная икона, которую жители Авдеевки обнаружили в сгоревшем доме, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Реставрировали, батюшка благословил, и мы ее здесь держим. Каждый день ходим с ней вокруг убежища, чтобы сохранил бог таких несчастных людей», — говорит житель Авдеевки Олег. Но добавляет, что люди не хотят ехать еще и из-за якобы негативного отношения к их региону. «Понимаете, мы совсем другая нация — «Донбасс», — говорит Олег.



Житель Авдеевки Олег сейчас со своей семьей проживает в бомбоубежище, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы едем в Россию — нам говорят, что мы «хохлы», сюда — говорят, что «кацапы». Однажды к нам приезжали из западной Украины и говорили, что им такого нарассказывали о нас — что здесь одни бандиты. Какие мы бандиты? Мы рабочие, которые хотят жить и работать в доброй Украине. Я уважаю Россию, но жить хочу в Украине», — говорит мужчина и подытоживает: «Несмотря ни на что, что я счастлив, что из Донбасса».



Жители Авдеевки пытаются сплотиться и помогать друг другу, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Из-за постоянных обстрелов — город переполнен разрушенными и выжженными домами, инфраструктурой, воронками и неразорванными снарядами. Все это документируется полицейскими.



Поврежденная обстрелами многоэтажка в Авдеевке, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Здесь ежедневно есть погибшие — обычные мирные люди, — говорит полицейский Иван. — Вот недавно женщину ранило в доме, а ее соседа, сидевшего во дворе — убило».



Погибшие в результате обстрелов жители Авдеевки. Фото предоставлено правоохранителями

Кроме полиции, в городе также работают представители ГСЧС и больница. Местный врач Виталий Сытник говорит, что не покинет город пока здесь люди. «У нас нет никаких иллюзий — как все — выживаем, но нужно оказывать медицинскую помощь», — говорит врач.



Врач авдеевской местной больницы Виталий Сытник, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«В каких условиях — это вопрос другой. Люди есть, люди приходят. При том что аптек в городе как не было почти — так и нет. К счастью, у нас есть все для оказания медицинской помощи — обезболивающие, перевязочные материалы. Нет, к сожалению, операционных для того, чтобы мы в полной мере оказывали помощь. Для этого мы направляем людей в Селидово, Покровск», — говорит Сытник.



Разрушенное здание в Авдеевке Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Он добавляет, что паники в коллективе нет, а есть ощущение тревоги. «Потому что, к сожалению, все это происходит не один день. Люди устали. Есть ряд сотрудников, также здесь живущих — их дома разбиты. И это ощущение неизвестности…»



Разрушено обстрелами здание на территории авдеевского коксохимического завода, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Сытник надеется, что Авдеевка устоит: «Мы все равно верим в нашу Авдеевку, верим в Украину, хотим жить и работать в нашей Авдеевке».

Авдеевка — Украина

Проукраинская надпись на въезде в Авдеевку, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Авдеевка под обстрелами уже 9-й год. За это время украинские военные сформировали здесь достаточно мощный укрепрайон. Несмотря на это, нынешняя ситуация более сложная. «Для меня эта война и не заканчивалась, но это совсем другая война», — говорит военный «Ложка», который защищает Авдеевку сейчас, а Донецкую область — с 2014-го.



Украинский военный «Ложка», защищающий Авдеевку, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Россия открылась нам по полной — это авиация, танки, ракеты, фосфор, зажигательные снаряды, регулярная армия Если раньше они говорили, что здесь их войск нет — это все «ДНР» и ополчение, то сейчас они уже открыто воюют», — говорит военный.



Недавно русские войска предприняли попытку прорыва в сторону города, но были отбиты. «Они ищут слабые места у нас. Но мы отбиваем благодаря командирам, которые готовят своих солдат к возможному нападению отовсюду».



Полицейский показывает обломок снаряда после обстрела Авдеевки, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Неудачный прорыв России признал и боевик, эксфсбшник Игорь Стрелков (Гиркин), отметив, что Авдеевку превратили в «неприступную крепость». Зато боевики «ДНР» не планируют признавать поражение и уже несколько раз заявили о якобы взятии Авдеевки в полукольцо и уходе из города украинских военных. В ВСУ это опровергают.



«Это ложь и провокации. Ну а что им еще писать? Им нужно создать пропаганду. Так было и в 2014 году с Донецким аэропортом», — говорит военный «Ложка».



Поврежденное обстрелами здание администрации авдеевского коксохимического завода, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы стали сильнее, чувствуется помощь наших зарубежных друзей и россияне получают по зубам благодаря нашей артиллерии и пехоте», — говорит военный. «Они уже Авдеевку брали раз сто — каждый день — в обед и вечером», — шутит представитель военной администрации Игорь Пушкарев.



Авдеевку каждый день обстреливают, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В России уже прозвали Авдеевку «проклятым гарнизоном» и отметили стратегическую важность взятия ими города для прекращения обстрела Донецка.

«Страшный сон»

«Это все как страшный сон… А проснуться нельзя», — говорит работник местного коксохима Виктор, проводя меня по территории разрушенного комбината.



Авдеевский коксохим, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Я верю в нашу победу, все. В моей голове другого нет», — говорит о перспективах этой войны военный «Ложка». «Нужно отбивать все свои территории. Как это? Я жил в своем доме, вкладывал в него последнюю копейку, здесь пришел какой-то москаль и сказал — «Я здесь буду жить, а теперь давай договариваться». Я не знаю, о чем договариваться. Я считаю, что нужно их добивать», — говорит военный.



Местные же мечтают только об одном — тишине. «Хотим мир и чтобы не стреляли. Чтобы мы садились кушать и не тряслись руки», — говорит местная Марья, еще одна жительница Надежда добавляет: «Мы хотим мира! Хотим жить в своих домах, в своем любимом городе… и в своей стране».



Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Прогулки городом — нынче невозможны. Люди передвигаются улицами перебежками, выручают также велосипеды. Чтобы пообщаться со знакомыми — люди теперь ходят «в гости» с убежища в убежище и обязательно в конце разговора говорят: «Не прощаемся. Плохая примета».