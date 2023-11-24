Военные эксперты и обозреватели: кто помогает украинцам разобраться в событиях на фронте

Украинцы, укрывшиеся в Киевском метро во время воздушной тревоги. Фото: B. Gerdžiūno / LRT nuotr

Сегодня украинцы как никогда вовлечены в информационное пространство — в поисках объективных, достоверных и беспристрастных данных о ситуации на фронтах. Новостные ленты, социальные сети, Telegram-каналы — то, что держит у экранов. Однако в таком перенасыщенном информпространстве нетрудно потеряться. Поэтому прежде всего советуют доверять данным из официальных источников: Генеральный штаб ВСУ, Офис президента, пресс-служба Минобороны, страницы главнокомандующего, оперативных командований и т. п.



Более глубокий анализ, прогнозы относительно хода войны РФ против Украины дают военные эксперты, обозреватели, блогеры. За время полномасштабного вторжения многие завоевали доверие аудитории, а некоторые напротив — утратили. «Новости Донбасса» публикуют обновленный список.

Олег Жданов

Олег Жданов. Скриншот видео с YouTube

Весьма известным за последние годы в качестве эксперта и аналитика стал Олег Жданов — военный, полковник запаса ВСУ. Начиная с 2016 года активно выступал на телевидении, давал интервью и комментарии, печатался в украинской прессе и за рубежом.



С 1997 до 1999 года преподавал в Национальной академии обороны Украины. После, до 2004-го, работал в Главном управлении ракетных войск и артиллерии.



Начиная с 2004 года основным местом службы Олега Жданова было Главное оперативное управление Генерального штаба ВСУ. В 2007-м в звании полковника уволился в запас.



После полномасштабного российского вторжения бывший кадровый военный активно развивает свой YouTube-канал (создан в 2012 году). Сейчас его аудитория — 960 тысяч подписчиков.



По мнению Жданова, к концу весны 2024 года активная фаза боевых действий в Украине должна завершиться.



«Я остаюсь при своем мнении, что до конца весны — начала мая мы должны закончить активную фазу боевых действий. Как минимум, с выходом или максимальным приближением к границам 1991-го», — сказал Жданов.

Игорь Романенко

Игорь Романенко. Фото: Facebook-страница военного

Один из ведущих и авторитетных военных экспертов. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук. В Вооруженных силах Украины — с 1991 года. С 2006 по 2010 год был заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.



Романенко — узнаваемый эксперт, его позиция относительно хода боевых действий — взвешенная и профессиональная. Его комментарии и интервью регулярно появляются на многих телеканалах. Также в YouTube, хотя собственного канала не имеет. По данным мониторинга Semantrum входит в топ-10 медийного рейтинга военных экспертов.

Роман Свитан



Роман Свитан. Скриншот видео с YouTube

Полковник запаса ВСУ, общественный деятель. Родом Роман Свитан с Донбасса, родился в Макеевке. В 2014-м его захватили в плен в оккупированном Донецке. Прошел через пытки боевиков и был освобожден.



Также в официальной биографии Свитана указано, что он был советником председателя Донецкой областной госадминистрации Сергея Таруты.



Сейчас Роман Свитан — один из ведущих экспертов. Его оценки, пояснения и прогнозы транслируют многие телеканалы и интернет-медиа.



Военный эксперт считает, что на границы 1991-го года Украина выйдет только военным путем.



«Крым гораздо легче освобождать, чем Донбасс. Поэтому последовательность будет именно такой. Иначе нельзя. Если начнем возиться с Донбассом, то повторится то, что было год назад. Мы удерживали врага на Донбассе, а из Крыма вышли их подразделения и ударили в тыл», — заявил он в одном из интервью.

Александр Мусиенко



Александр Мусиенко. Скриншот видео с YouTube

Военный и политический эксперт. С 2009 года Мусиенко работал на разных должностях в государственных и частных учреждениях, организациях. В 2013 году начал адвокатскую деятельность. В 2016-м вместе с единомышленниками создал и возглавил Центр военно-правовых исследований, который занимается вопросами национальной безопасности, кибербезопасности, реформирования и укрепления оборонно-промышленного комплекса, политических рисков, защиты прав военнослужащих.



Собственный YouTube создал в прошлом году. Пока его аудитория — 47,6 тысячи подписчиков.



Мусиенко считает, что «ключ к поражению российских войск в Украине — это их поражение на юге и Крыму тем или иным способом». Он не исключает, что война продлится как минимум до 2025 года, поскольку Россия заинтересована в затягивании конфликта.



Также Мусиенко считает, что в будущем Украина и РФ будут находиться в состоянии «холодной войны».

Петр Черник

Петр Черник. Фото: armyinform.com.ua

На слуху в последнее время и имя Петра Черника. Он — военный аналитик, обозреватель, полковник запаса. Родом из Ивано-Франковской области. Окончил с отличием и золотой медалью военный институт при Львовской политехнике по специальности «Международная информация — референт-переводчик». Кандидат политических наук. В 2016-м стал магистром по «Государственному управлению». В 2019-м — уволен в запас из рядов Вооруженных сил Украины. До 2022-го занимался научной деятельностью. После начала полномасштабной войны РФ некоторое время служил в территориальной обороне Львова.



«Потом так сложилось, что мои выводы, аналитические качества стали полезными в медиапространстве. И сейчас я делаю все возможное, чтобы информировать очень исчерпывающе, честно и открыто, на основе своих знаний и довольно серьезного опыта, а первый боевой опыт я приобрел в далеком 2004-м году в Ираке, пробыв там в звании капитана 211 дней. Тогда мне были поручены связи с общественностью. И именно там, в Ираке, я дотронулся по-настоящему к глобальной, большой геополитике», — рассказал Черник в одном из своих интервью.



Он также отметил, что спрогнозировал начало вторжения РФ, однако предполагал, что оно начнется 23 февраля.



«В 11:00 я уже был в военкомате. С первого раза мобилизоваться не удалось, поскольку я полковник, у меня особенная военная специальность. Еще около двух месяцев находился со своими побратимами в добровольческом формировании во Львовской области. Потом служил в 103-й бригаде теробороны. А сейчас так сложилось, что занимаюсь экспертной деятельностью», — рассказал о себе аналитик.



После победы в войне он видит Украину «процветающим, демократическим государством с глубоким национальным достоинством и сознанием». А также развитым в миллитарном плане, поскольку это, по его мнению, неразделимые вещи.



«Россияне два поколения на коленях будут вымаливать у украинцев прощения. Только тогда у населения РФ будет шанс стать обществом», — считает обозреватель.



Своего YouTube-канала у Черника нет. Однако оценки и прогнозы, комментарии аналитика в различных медиа и на диджитал-площадках находят большой отклик аудитории.

Михаил Шейтельман



Михаил Шейтельман. Скриншот видео с YouTube-канала эксперта

Израильский политтехнолог, публицист, писатель, бизнес-консультант, блогер. Родился в России. В настоящее время живет в Украине. Его профессиональный опыт включает более 20 лет деятельности в качестве стратегического консультанта и старшего менеджера в различных международных проектах, в том числе политические кампании, медиа-менеджмент, социальные и экологические инициативы.



Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп. Имеет ряд публикаций и интервью в СМИ по всему миру, автор книги о менеджменте медиа-бизнеса и маркетинге.



В одном из недавних комментариев, говоря об усилении давления на РФ, Шейтельман подчеркнул, что миру нужно объединиться против агрессора.



«Если бы цивилизованный мир смог объединиться! Чтобы в Россию нельзя было ввезти никакую еду, никакое топливо, электричество, воду. Мы же сражаемся с человекоподобными животными», — сказал он.



Касаемо возможности договора с РФ, Шейтельман считает, что если между двумя государствами и будет какой-то мирный договор, то в нем как максимум будет прописан порядок передачи территорий, по аналогии с документом, подписанным Азербайджаном и Арменией.



«Я не верю, да и многие не верят, что какой-то мир или перемирие возможно при Путине. Это невозможно. Для Путина это идеологическая война. Это как Гитлер, с ним нельзя договориться. Пока есть Путин, мы не сможем договориться ни с какой Россией. Пока есть Путин, эта война может закончиться либо тем, что не будет Украины, либо тем, что не будет России. Либо тем, что не будет Путина», — считает политтехнолог.



Аудитория на его YouTube-канале сейчас — 310 тысяч подписчиков.

Виктор Кевлюк

Виктор Кевлюк. Фото: Facebook-страница эксперта

Эксперт Центра оборонных стратегий, полковник ВСУ в запасе, начальник центра гражданско-военного сотрудничества ООШ ВСУ (2018-2020). В послужном списке — 35 лет непрерывной военной службы на серьезных должностях, что свидетельствует о незаурядном опыте военнослужащего. В 2019-м Кевлюк принимал участие в межнациональных учениях НАТО Combined Resolve XII в Германии вместе с механизированной ротой 93 ОМБР ВСУ «Холодный Яр».



Оценку ситуации на фронте эксперт дает в различных авторских публикациях и колонках. Его комментарии можно услышать на радио, на Youtube-каналах разных СМИ.



Сейчас, по его мнению, российские оккупанты «со скрипом, однако преодолевают проблемы и оказывают ожесточенное сопротивление всюду, где имеет такую возможность».



Полковник уверен, что победа будет за Украиной.



«Судьба Победы уже решена, она наша. Вопрос — когда?» — написал он в одной из недавних своих публикаций.

Роман Цимбалюк



Роман Цимбалюк. Фото: АрміяInform

Известный украинский журналист, блогер, автор YouTube-канала, который на сегодня имеет 1,17 миллиона подписчиков.



«Это мой субъективный взгляд на события, действия и заявления из РФ, которые касаются Украины», — говорится в описании канала Цимбалюка.



Работал собкором агентства УНИАН в России. Работать в этом медиа начал еще в 2004-м. Освещал с места событий российско-грузинскую войну 2008 года.



С 2017 до 2022 года был последним украинским корреспондентом, аккредитованным при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину. В начале января 2022-го Цимбалюк покинул РФ в целях собственной безопасности. Российские власти публично обвинили украинского журналиста в экстремизме.



Сегодня журналист ведет активную медиа-деятельность, регулярно появляется на эфирах. Комментирует события, что происходят как в Украине, так и в России. Остро критикует российских пропагандистов и политиков. Например, телеканал «Россия 1» называет «Мордор 1».



Кроме YouTube, развивает свой Telegram-канал.

Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Facebook-страница блогера

С первых дней полномасштабного вторжения РФ о событиях на фронте украинцы узнавали, в частности, из ежедневных сводок внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.



После начала войны блогер получил и большую популярность, и шквал критики. А некоторые его высказывания даже приводили к скандалам и создавали большой хайп в медиа, ведь неоднозначно воспринимались в обществе.



Прогнозы Арестовича разнообразны: от тех, что уже называют «пророческими» (говорил об аннексии Крыма Россией в 2008 году) до уже известного мема «война завершится через две-три недели». Но блогер убежден: «Мых (оккупантов, ред.) безусловно разгромим». Однако, по его мнению, быстро победить россиян не удастся, а цена «будет страшной».



С 2020 года до 2022-го Арестович был спикером Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и советником по информационной политике главы украинской делегации в Минской группе. Также известен в различных сферах деятельности: кино, театр, психология. С сентября 2018 года по сентябрь 2019 года служил в районе проведения ООС. Регулярно появляться в качестве военного эксперта начал после Революции достоинства.



После инцидента с высказыванием о трагедии в Днепре (попадание российской ракеты в многоквартирный дом) в январе 2023-го Алексей Арестович больше не занимает должность внештатного советника главы ОП. Но его заявления и высказывания по-прежнему вызывают резонанс.



Медийность Арестовича стремительно росла. Согласно опросу издания «Факты», он попал в топ-100 блогеров Украины. А по данным опроса КМИС на июль 2022 года, Арестович как лидер общественного мнения, который предоставляет достоверную информацию (14%), уступал только Зеленскому (29%).



Но уже по состоянию на сентябрь текущего года ситуация в корне изменилась. Результаты социологического опроса Центра Разумкова показывают, что Арестовичу совсем не доверяют 41,6% опрошенных, скорее не доверяют — 29,7%, а полностью доверяют всего 2,1%.



Он больше не выступает на эфирах у российского блогера Марка Фейгина. Тем не менее, по-прежнему имеет более 834 тысяч подписчиков на Facebook и 1,69 миллиона на YouTube-канале.



Один из недавних скандалов, связанных с персоной Арестовича, вспыхнул относительно его сексистских высказываний. Правоохранительные органы начали досудебное расследование относительно данного инцидента, о чем ранее сообщила народный депутат Инна Совсун.



Суть обвинения заключается в том, что на своих закрытых семинарах Арестович «пропагандирует сексизм и выражает насильственные мысли». В связи с этим Совсун написала заявление в правоохранительные органы с требованием начать расследование по статье 300 Уголовного кодекса Украины — о распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.



Более того, в ноябре стало известно, что против скандального блогера открыли еще одно уголовное производство. Об этом сообщила народный депутат Наталья Пипа.



По ее словам, информацию об уголовном производстве против Арестовича она получила от Нацполиции.



Сам экс-советник главы ОП сейчас находится за границей. Он заявил, что возвращаться не планирует, потому что его политически «преследуют». Кроме того, собирается баллотироваться в президенты, что подтвердил в одном из своих очередных выступлений.