Військові експерти та оглядачі: хто допомагає українцям розібратися в подіях на фронті

Українці сховалися у Київському метро під час повітряної тривоги. Фото: B. Gerdžiūno / LRT nuotr

Сьогодні українці як ніколи залучені в інформаційний простір — у пошуках об'єктивних, достовірних і неупереджених даних про ситуацію на фронтах. Новинні стрічки, соціальні мережі, Telegram-канали — те, що тримає біля екранів. Однак у такому перенасиченому інформпросторі неважко загубитися. Тому насамперед радять довіряти даним з офіційних джерел: Генеральний штаб ЗСУ, Офіс президента, пресслужба Міноборони, сторінки головнокомандувача, оперативних командувань тощо.



Глибший аналіз, прогнози щодо перебігу війни РФ проти України дають військові експерти, оглядачі, блогери. За час повномасштабного вторгнення багато хто завоював довіру аудиторії, а дехто навпаки — втратив. «Новини Донбасу» оновили список.

Олег Жданов

Олег Жданов. Скріншот відео з YouTube

Досить відомим за останні роки у якості експерта й аналітика став Олег Жданов — військовий, полковник запасу ЗСУ. Починаючи з 2016 року активно виступав на телебаченні, давав інтерв’ю та коментарі, друкувався в українській пресі та за кордоном.



З 1997-го до 1999-го Жданов викладав у Національній академії оборони України. Згодом, до 2004 року, працював у Головному управлінні ракетних військ та артилерії.



З 2004 року основним його місцем служби було Головне оперативне управління Генерального штабу ЗСУ. В 2007 році у званні полковника Жданов звільнився в запас.



Після початку російського вторгнення колишній кадровий військовий активно розвиває свій YouTube-канал. Зараз його аудиторія — 960 тисяч підписників.



На думку Жданова, до кінця весни 2024 року активна фаза бойових дій в Україні має завершитися.



«Я залишаюся при своїй думці, що до кінця весни — початку травня ми повинні закінчити активну фазу бойових дій. Щонайменше, з виходом або максимальним наближенням до кордонів 1991-го», — сказав Жданов.

Ігор Романенко

Ігор Романенко. Фото: Facebook-сторінка військового

Один з провідних та авторитетних військових експертів. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук. У Збройних силах України — з 1991 року. З 2006 до 2010 року обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.



Романенко — впізнаваний експерт, а його позиція щодо перебігу бойових дій — виважені та фахові.



Його коментарі та інтерв’ю можна побачити на багатьох каналах. Зокрема і в YouTube, хоча власного каналу військовий не має. За даними моніторингу Semantrum входить до топ-10 медійного рейтингу військових експертів.

Роман Світан



Роман Світан. Скріншот відео з YouTube

Полковник запасу ЗСУ, громадський дiяч. Родом Роман Світан із Донбасу, народився у Макіївці. У 2014-му його захопили в полон в окупованому Донецьку. Пройшов через тортури російських військових і був звільнений.



Також в офіційній біографії Світана вказано, що він був радником голови Донецької обласної державної адмiнiстрацiї Сергія Тарути.



Нині Роман Світан є одним з провідних військових експертів. Його оцінки, пояснення та прогнози транслюють багато телеканалів та інтернет-медіа.



Військовий експерт вважає, що на кордони 1991-го року Україна вийде лише військовим шляхом.



«Крим набагато легше звільняти, ніж Донбас. Тож послідовність буде саме такою. Інакше не можна. Якщо почнемо возитися з Донбасом, то повториться те, що було рік тому. Ми утримували ворога на Донбасі, а з Криму вийшли їхні підрозділи та вдарили у тил», — заявив він в одному з інтерв’ю.

Олександр Мусієнко



Олександр Мусієнко. Скріншот відео з YouTube

Військовий і політичний експерт. З 2009 року Мусієнко працював на різних посадах у державних і приватних установах, організаціях. У 2013 році розпочав адвокатську діяльність. У 2016-му разом з однодумцями створив і очолив Центр військово-правових досліджень, що займається питаннями національної безпеки, кібербезпеки, реформування та зміцнення оборонно-промислового комплексу, політичних ризиків, захисту прав військовослужбовців.



Власний YouTube створив минулого року. Поки що його аудиторія — 47,6 тис. підписників.

Мусієнко вважає, що «ключ до поразки російських військ в Україні — це їхня поразка на півдні та Криму в той чи інший спосіб». Він не виключає, що війна триватиме щонайменше до 2025 року, оскільки Росія зацікавлена в затягуванні конфлікту.



Також Мусієнко вважає, що в майбутньому Україна і РФ перебуватимуть у стані «холодної війни».

Петро Черник

Петро Черник. Фото: armyinform.com.ua

На слуху останнім часом і ім'я Петра Черника. Він — військовий аналітик, оглядач, полковник запасу. Родом з Івано-Франківської області. Закінчив із відзнакою та золотою медаллю військовий інститут при Львівській політехніці за спеціальністю «Міжнародна інформація — референт-перекладач». Кандидат політичних наук. У 2016-му став магістром із «Державного управління». У 2019-му — звільнений у запас із лав Збройних сил України. До 2022-го займався науковою діяльністю. Після початку повномасштабної війни РФ деякий час служив у територіальній обороні Львова.



«Потім так склалося, що мої висновки, аналітичні якості стали корисними в медіапросторі. І зараз я роблю все можливе, щоб дуже вичерпно, чесно і відкрито інформувати, на основі своїх знань і доволі серйозного досвіду, а перший бойовий досвід я набув у далекому 2004-му році в Іраку, пробувши там у званні капітана 211 днів. Тоді мені було доручено зв'язки з громадськістю. І саме там, в Іраку, я доторкнувся по-справжньому до глобальної, великої геополітики», — розповів Черник в одному зі своїх інтерв'ю.



Він також зазначив, що спрогнозував початок вторгнення РФ, однак припускав, що воно почнеться 23 лютого.



«Об 11:00 я вже був у військкоматі. З першого разу мобілізуватися не вдалося, оскільки я полковник, у мене особлива військова спеціальність. Ще близько двох місяців перебував зі своїми побратимами в добровольчому формуванні у Львівській області. Потім служив у 103-й бригаді тероборони. А зараз так склалося, що займаюся експертною діяльністю», — розповів про себе аналітик.



Після перемоги у війні він бачить Україну «процвітаючою, демократичною державою з глибокою національною гідністю і свідомістю». А також розвиненою в мілітарному плані, оскільки це, на його думку, нероздільні речі.



«Росіяни два покоління на колінах будуть вимолювати в українців вибачення. Тільки тоді у населення РФ буде шанс стати суспільством», — вважає оглядач.



Свого YouTube-каналу у Черника немає. Однак оцінки та прогнози, коментарі аналітика в різних медіа та на діджитал-майданчиках знаходять великий відгук аудиторії.

Михайло Шейтельман



Михайло Шейтельман. Скріншот відео з YouTube-каналу експерта

Ізраїльський політтехнолог, публіцист, письменник, бізнес-консультант, блогер. Народився в Росії. Наразі живе в Україні. Його професійний досвід охоплює понад 20 років діяльності як стратегічного консультанта і старшого менеджера в різних міжнародних проєктах, зокрема політичні кампанії, медіа-менеджмент, соціальні та екологічні ініціативи.



Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп. Має багато публікацій та інтерв'ю в ЗМІ по всьому світу, автор книжки про менеджмент медіабізнесу та маркетинг.



В одному з нещодавніх коментарів, говорячи про посилення тиску на РФ, Шейтельман наголосив, що світу потрібно об'єднатися проти агресора.



«Якби цивілізований світ зміг об'єднатися! Щоб у Росію не можна було ввезти ніяку їжу, ніяке паливо, електрику, воду. Ми ж боремося з людиноподібними тваринами», — сказав він.



Стосовно можливості договору з РФ, Шейтельман вважає: якщо між двома державами і буде якийсь мирний договір, то в ньому щонайбільше буде прописано порядок передання територій, за аналогією з документом, підписаним Азербайджаном і Вірменією.



«Я не вірю, та й багато хто не вірить, що якийсь мир або перемир'я можливе за Путіна. Це неможливо. Для Путіна це ідеологічна війна. Це як Гітлер, з ним не можна домовитися. Поки є Путін, ми не зможемо домовитися ні з якою Росією. Поки є Путін, ця війна може закінчитися або тим, що не буде України, або тим, що не буде Росії. Або тим, що не буде Путіна», — вважає політтехнолог.



Аудиторія на його Youtube-каналі наразі — 310 тисяч підписників.

Віктор Кевлюк

Віктор Кевлюк Фото: Facebook-сторінка експерта

Експерт Центру оборонних стратегій, полковник ЗСУ в запасі, начальник центру цивільно-військового співробітництва ООШ ЗСУ (2018-2020). У послужному списку — 35 років безперервної військової служби на серйозних посадах, що свідчить про вагомий досвід військовослужбовця. У 2019-му Кевлюк брав участь у міжнаціональних навчаннях НАТО Combined Resolve XII у Німеччині разом із механізованою ротою 93 ОМБР ЗСУ «Холодний Яр».



Оцінку ситуації на фронті експерт дає в різних авторських публікаціях і колонках. Його коментарі можна почути на радіо, на YouTube-каналах різних ЗМІ.



Наразі, на його думку, російські окупанти «зі скрипом, проте долають проблеми і чинять запеклий опір усюди, де мають таку можливість».



Полковник упевнений, що перемога буде за Україною.



«Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання — коли?» — написав він в одній із недавніх своїх публікацій.

Роман Цимбалюк



Роман Цимбалюк. Фото: АрміяInform

Відомий український журналіст, блогер, автор YouTube-каналу, який на сьогодні має 1,17 мільйона підписників.



«Це мій суб'єктивний погляд на події, дії та заяви з РФ, які стосуються України», — йдеться в описі каналу Цимбалюка.



Працював власкором агентства УНІАН у Росії. Роботу в цьому медіа почав ще 2004-го. Висвітлював із місця подій російсько-грузинську війну 2008 року.



З 2017 до 2022 року був останнім українським кореспондентом, акредитованим при МЗС Росії на постійній основі. Відомий жорсткими і прямими запитаннями до російських політиків, зокрема до Володимира Путіна. Напочатку січня 2022-го Цимбалюк покинув РФ задля власної безпеки. Російська влада публічно звинуватила українського журналіста в екстремізмі.



Сьогодні журналіст веде активну медіа-діяльність, регулярно з'являється на ефірах. Коментує події, що відбуваються як в Україні, так і в Росії. Гостро критикує російських пропагандистів і політиків. Наприклад, телеканал «Россия 1» називає «Мордор 1».



Крім YouTube, розвиває свій Telegram-канал.

Олексій Арестович

Олексій Арестович. Фото: Facebook-сторінка блогера

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ про події на фронті українці дізнавалися, зокрема, зі щоденних зведень позаштатного радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

Після початку війни блогер отримав і велику популярність, і шквал критики. А деякі його висловлювання неодноразово призводили до скандалів і створювали неабиякий хайп у медіа, адже неоднозначно сприймалися в суспільстві.



Прогнози Арестовича різноманітні: від тих, що нині вже називають «пророчими» (говорив про анексію Криму Росією у 2008 році) до вже відомого мему «війна завершиться за два-три тижні». Та блогер переконаний: «Ми їх (окупантів, — ред.) безумовно розгромимо». Однак, на його думку, швидко перемогти росіян не вдасться, а ціна для «буде страшною».



З 2020 року до 2022-го Арестович був речником Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та радником з інформаційної політики глави української делегації в Мінській групі. Також відомий у різних сферах діяльності: кіно, театр, психологія. З вересня 2018 року по вересень 2019 року служив у районі проведення ООС. Регулярно з'являтися як військовий експерт почав після Революції гідності.



Після інциденту з висловлюванням про трагедію в Дніпрі (влучання російської ракети в багатоквартирний будинок) у січні 2023-го Олексій Арестович не обіймає посаду позаштатного радника глави ОП. Але його заяви і висловлювання, як і раніше, викликають резонанс.



Медійність Арестовича стрімко зростала. Згідно з опитуванням видання «Факти», він потрапив у топ-100 блогерів України. А за даними опитування КМІС на липень 2022 року, Арестович як лідер громадської думки, який надає достовірну інформацію (14%), поступався тільки Зеленському (29%).

Але вже станом на вересень поточного року ситуація докорінно змінилася. Результати соціологічного опитування Центру Разумкова показують, що Арестовичу зовсім не довіряють 41,6% опитаних, скоріше не довіряють — 29,7%, а повністю довіряють лише 2,1%.



Він більше не виступає на ефірах у російського блогера Марка Фейгіна. Проте, як і раніше, має понад 834 тисяч підписників на Facebook і 1,69 мільйона на YouTube-каналі.



Один із нещодавніх скандалів, пов'язаних із персоною ексрадника, вибухнув щодо його сексистських висловлювань. Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування щодо цього інциденту, про що раніше повідомила народна депутатка Інна Совсун.



Суть обвинувачення полягає в тому, що на своїх закритих семінарах Арестович «пропагує сексизм і висловлює насильницькі думки». У зв'язку з цим Совсун написала заяву до правоохоронних органів з вимогою почати розслідування за саттею 300 Кримінального кодексу України — про розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості.



Ба більше, у листопаді стало відомо, що проти скандального блогера відкрили ще одне кримінальне провадження. Про це повідомила у Facebook народна депутатка Наталія Піпа. За її словами, інформацію про кримінальне провадження проти Арестовича вона отримала від Нацполіції.



Сам ексрадник глави ОП зараз перебуває за кордоном. Він заявив, що повертатися не планує, бо його політично «переслідують». Крім того, збирається балотуватися в президенти, що підтвердив в одній зі своїх чергових заяв.