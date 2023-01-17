Офис президента уволил Арестовича с должности советника

В Офисе президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника.



Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии «Украинской правде».



По словам Никифорова, руководитель Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича.



Сегодня утром Арестович написал заявление об увольнении.

Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live» 14 января заявил, что российская ракета могла упасть на жилой дом в Днепре после ее сбития украинской системой ПВО. Его заявление сразу растиражировали российские пропагандисты. Версию о сбитии российской ракеты пришлось опровергать командованию Воздушных сил ВСУ.



В понедельник Арестович принес публичные извинения за свое высказывание. Он признал ошибку, но вместе с тем заявил, что не будет извиняться перед теми, «кто крутил политтехнологии, да еще совместно с российской стороной».



В результате попадания российской ракеты в дом в Днепре погибли 44 человека, травмированы 79 человек. Спасены 39 человек, разбор завалов завершен.