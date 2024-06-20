Армия России продвигается к Покровску и Мирнограду. Готова ли оборона и что ждет эти города?

Войска РФ регулярно наносят ракетные и бомбовые удары по Покровску и Мирнограду. Фото: Новости Донбасса

Покровск — один из немногих уцелевших за время полномасштабной войны городов Донецкой области. На протяжении двух лет он оставался «тыловым». По дороге из более мирной и отдаленной от линии фронта части Украины на трассе от Днепра — это первый крупный город Донбасса. Но после оккупации Авдеевки и дальнейшего продвижения армии РФ, Покровск все чаще попадает под обстрелы.



В отчете разведки Минобороны Великобритании сообщалось, что Покровск — следующая вероятная оперативная цель оккупантов. Россияне сосредотачиваются на попытке прорвать оборону ВСУ и развить наступление в направлении Мирнограда, Покровска и Селидово.



Пока разведки союзников и некоторые военные эксперты заявляют, что битва за Покровск неизбежна, его жители продолжают верить, что город выстоит. «Новости Донбасса» решили выяснить, боятся ли жители Покровска наступления российских войск и что будут делать в случае приближения боевых действий.





Покровск — логистический центр ВСУ в Донецкой области

По свежим данным Главкома ВСУ Александра Сырского, Россия собрала 8 ударных бригад для штурма на Покровском и Кураховском направлениях. Фактически российские захватчики пытаются расширить тот прорыв, который они осуществляют к трассе Покровск-Константиновка на северо-запад от Очеретино.



«Соответственно, если оккупанты установят непосредственный контроль над данной логистической составляющей Сил обороны Украины, это значительно усложнит ситуацию на линии боевого соприкосновения при проведении ротации личного состава, подвозе боеприпасов и вывозе раненых. Кроме того, это создаст возможность выхода непосредственно на Константиновку, минуя Часов Яр», — отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев.



Сейчас основной удар на Покровском направлении направлен в первую очередь на возможность блокирования логистики. Однако темпы продвижения российской армии остаются незначительными.



«Я не вижу предпосылок для значительных успехов. Они могут продвигаться на 200 метров, 100 метров, 300 метров. Однако оперативный успех, большой прорыв пока им недоступен», — заявил журналист и военный эксперт Денис Попович.

Линия фронта постепенно приближается к Покровску и Мирнограду. Карта: DeepState

Жители Покровска не хотят видеть армию РФ в своем городе

«Все будет как обычно, все будет Украина. Мы будем верить», — поделилась с «Новостями Донбасса» своим мнением относительно угрозы российского наступления одна из опрошенных пар Покровска.



Среди опрошенных нами на улице были как пожилые люди, так и молодежь Покровска. Представители старшего поколения отмечают, что готовы к возможному продвижению российской армии. Однако они не собираются оставаться в оккупации и, если придется уехать, будут действовать без колебаний.

Войска РФ регулярно наносят ракетные и бомбовые удары по Покровску и Мирнограду. Фото: Новости Донбасса

«Город ни разу не покидала и надеюсь, что не придется. Купили машину на всякий случай и сразу уедем. Под оккупацией я не собираюсь оставаться ни дня», — заявила жительница Покровска.



Представители молодого поколения также подтвердили готовность к приближению захватнических войск, добавив, что будут оборонять город и не рассматривают вариант его сдачи.



Соседний Мирноград находится даже ближе к линии фронта и к тому месту, где российские войска, вероятно, стремятся перерезать снабжение украинской армии — всего в 20 км. Вместе с Покровском они составляют городскую агломерацию, как и многие другие города Донбасса.



До Мирнограда уже долетают авиабомбы — оружие, ставшее одним из главных инструментов разрушения и продвижения на службе оккупационной армии на данном этапе войны.



«Управляемые авиабомбы — очень мощное вооружение у россиян. Проще говоря, это бомбы весом от 250 до 1500 килограммов. Когда они прилетают, одна такая бомба может просто разрушить половину девятиэтажного здания», — отметил пресс-офицер полиции Донецкой области Павел Дьяченко.



В марте авиабомба упала на многоэтажное здание в Мирнограде, а ночью на 1 июня разрушила один из детских садиков. Кроме авиабомб, сюда прилетают ракеты типа «Гром-Э1» и С-300.

Покровск и Мирноград все чаще попадают под обстрел армии РФ

«Уже рядом бои идут. Но, даже сейчас я в полной надежде, что все-таки остановят врага», — рассказывает «Новостям Донбасса» 75-летняя жительница Мирнограда Ирина Голомидова.



Ее муж погиб на шахте. Сама вырастила дочь и сына. Ирина говорит, что трагические обстрелы с большим количеством жертв здесь случались. Но фронт при этом не подбирался так близко, и это беспокоит ее. Во время обстрелов она больше всего переживает за детей. Когда становится действительно громко, она выходит в коридор.

Жительница Мирнограда Ирина Голомидова. Фото: Новости Донбасса

«Когда-то были обстрелы, и довольно часто. Нет, я выходила в коридор и стояла там, пережидала, будто это спасет меня, эта стеночка. Там стояла, пережидала, потом ложилась, мечтала, что все это скоро закончится, и спокойно засыпала. Страшно? Ну, как вам сказать? По-моему, дураки только не боятся взрывов. И извините за такой ответ», — признается жительница Мирнограда.



За время полномасштабной войны пенсионерка ни разу не покидала регион. Здесь продолжают жить и работать ее дети.



«В 2022 и 2023 годах у нас было очень спокойно. Нас не бомбили, не стреляли, мы жили в мире. Правда, почти все люди уехали, магазины не работали, ничего не функционировало, кроме предприятий», — заметила она.

В Донецкой области все еще работают крупные предприятия

Ирина, бывшая фельдшерка, много лет работала в здравпункте шахты «Капитальная». Покровск, Мирноград и Селидово — классические шахтерские города. Именно здесь расположены оставшиеся у Украины шахты с коксующимся углем и последние крупные предприятия на Донбассе, которые продолжают работать. Именно они, а также налог на землю, являются основным источником наполнения местных бюджетов.



«Первый источник. И он неизменно был до войны и сейчас в военное время. У нас есть бюджетообразующее предприятие шахтоуправления "Покровское", компании "Метинвест". Поэтому это львиная доля, почти 75 % НДФЛ из всех это зависит от этого предприятия», — объясняет «Новостям Донбасса» начальник военной администрации города Покровск Сергей Добряк.



По мнению экспертов, стратегическая важность этих городов еще и в том, что при выводе из строя местных шахт металлурги Запорожья и Кривого Рога, и так снизившие выплавку с начала полномасштабной войны втрое, останутся вообще без коксующегося угля. Благодаря тому что линия фронта не так близко, а предприятия продолжают работать, в Покровске остаются жить не только пенсионеры.

Покровск. Фото: Новости Донбасса

Чем местные волонтеры помогают ВСУ

«На данный момент мотивирует оставаться в городе — это реальная помощь военным. То, что я понимаю, что я сейчас здесь нужен, как функционирующий молодежный совет, как молодежь Покровская. Как большинство знакомых ребят говорят, если подойдут оккупанты поближе, то мы с оружием в руках будем защищать Покровск», — объясняет Александр Нестеренко.



Он — глава молодежного совета Покровска и местный волонтер.



«Моя волонтерская деятельность началась с далекого 2014 года, когда мы с родителями начали помогать находившимся неподалеку от нас военным, которые ездили в зону АТО для выполнения боевых задач», — подчеркнул Нестеренко.

Глава молодежного совета Покровска и местный волонтер Александр Нестеренко. Фото: Новости Донбасса

Когда в Украину пришла полномасштабная война, Александр и его единомышленники расширили свою помощь.



«В основном это военным, гражданским, ВПЛ. Если военным, то это были автомобили, дроны, средства гигиены, лекарства, бронежилеты и каски. Буквально все, что нужно ребятам. Мы находили, доставали, закупали и увозили на передовую», — добавил Александр Нестеренко.



По мнению Александра, последние продвижения российских сил настораживают. Но волонтерство и общение с военными придают уверенности.



«Это такая определенная развязка, как на Краматорск, как в Константиновку, в другие города. Для них это важный город, как "западные ворота Донбасса". Я считаю, что Покровск никто не захватит. И наши ребята сейчас борются за каждый метр нашей земли и берегут ее для того, чтобы сюда никто не пришел», — заключил глава молодежного совета Покровска.

Последствия обстрела Покровска войсками РФ. Фото: Новости Донбасса

Кто остается в Покровске и какие проблемы в городе

До полномасштабного вторжения в Покровской громаде проживало 86 тысяч человек. Сейчас их около 52 тысяч, но из них 12 с половиной тысяч — это переселенцы из других населенных пунктов региона. С начала вторжения здесь работает областной эвакуационный пункт, курсируют эвакуационные поезда на запад Украины. Пока жители Покровска покидают город, сюда в специальные шелтеры прибывают переселенцы из других городов и сел области, тех мест, куда война уже подобралась вплотную и которые она разрушила до основания.



Пресс-офицер полиции Донецкой области Павел Дьяченко подчеркивает, что в ходе эвакуации сложно организовать как сам процесс, так и убедить людей уезжать.

Павел Дьяченко, пресс-офицер полиции Донецкой области. Фото: Новости Донбасса

«И только когда они видят, что гибнут или травмируются соседи, родные, тогда принимают другие решения: эвакуироваться, уезжать. Так было и в Бахмуте, и в Авдеевке. Мы доставляем людей в шелтеры, а уже потом с ними работают специалисты, представители военных администраций. Там разрабатывается план, куда люди поедут: к родственникам, к кому-то, кто их заберет, или по государственным программам», — отметил Павел Дьяченко.



Еще одна важная задача — обустроить оборонительные рубежи на этом направлении. Этим заняты не только центральные, но также областные и городские власти.



«Что касается возможных расходов на оборонные сооружения из местного бюджета, то заложили 13 миллионов гривен на материалы, которые будут храниться на материальном резерве. И если они пригодятся, тогда оперативно передадут военным», — заявил начальник ГВА Покровска Сергей Добряк.

Начальник ГВА Покровска Сергей Добряк. Фото: Новости Донбасса

В ходе подготовки материала местные жители, с которыми мы общались, были обеспокоены тем, что укреплений в сторону Днепра много, а вот направление в сторону оккупированного Донецка, до которого всего 70 км, вызывает вопросы. Эти вопросы «Новости Донбасса» задали начальнику Покровской военной администрации Сергею Добряку.



«Возможно, жители чаще ездят в сторону Днепра и не посещают сторону оккупированных территорий, поэтому не видят, что там строится. Что касается линии обороны, строящейся вблизи города Покровск, то ее возводят по решению военного руководства на средства социально ответственного бизнеса. Спасибо этому бизнесу за поддержку», — пояснил Добряк.



Контрасты, определяющие атмосферу большинства крупных городов Донбасса, оставшихся под контролем Украины, очевидны и в Покровске. С одной стороны — новый красивый парк, ухоженные клумбы, утопающие в розах; с другой — многоэтажки, разбитые обстрелами и ракетными ударами, как будто застывшие во времени сразу после очередного «прилета». Жители подали более 600 заявок на восстановление разрушенного и поврежденного жилья. Сильно пострадали центр города, частный сектор и критически важная инфраструктура.

Розы в Покровске. Фото: Новости Донбасса

«Да, действительно, после того как рашисты уничтожили дамбу на Карловском водохранилище, мы потеряли этот источник питьевой воды. Благодаря поддержке и заранее продуманной политике, в том числе областной военной администрации, а также партнеров из Красного Креста и Мирноградской городской администрации, был создан альтернативный источник. Сейчас у нас хотя бы по графику есть вода: три на пять. Также мы продолжаем строить скважины, чтобы полностью автономизировать этот процесс», — добавил начальник Покровской военной администрации.

Выход пока что найден в бурении скважин: это делают как частные лица, так и централизованно при помощи местной власти и международных доноров.



«У нас сейчас больше трехсот скважин. И наша задача, чтобы их было хотя бы пятьсот», — объяснил начальник ГВА Покровска Сергей Добряк.

Последствия обстрела Покровска войсками РФ. Фото: Новости Донбасса

Армию РФ необходимо остановить уже сейчас, иначе оставшиеся города Донбасса превратятся в руины

В целом эксперты подытоживают: целью оккупантов, конечно же, является не сам Покровск. Они стремятся выйти на административные границы Донецкой области. Дмитрий Снегирев отмечает, что россияне атакуют одновременно на всех участках фронта в поисках менее защищенных мест.



«Ситуация на линии соприкосновения часто освещается некорректно, когда приоритет ставят на условно Покровское или Краматорское направление (Часов Яр). Однако атаки также происходят на Лиманском направлении, а в районе Белогоровки ситуация очень тяжелая. Кроме того, атаки идут на Купянском направлении по нескольким флангам одновременно», — заверил военный эксперт Дмитрий Снегирев.



Если не остановить продвижение российских войск, они продолжат стирать города Донбасса один за одним. Но что необходимо силам обороны Украины, чтоб сделать это?



«Три фактора. Первый — это дальнобойные системы ПВО, которые могут поражать самолеты до того, как они входят в зону сброса бомб. Это 50, 70, 80 километров. Второй фактор — это наличие истребителей F-16 с ракетами класса "воздух-воздух", действующими на расстоянии свыше 100 километров. Такие ракеты у них есть. Третий — это возможность уничтожать эти самолеты на земле», — считает журналист и военный эксперт Денис Попович.

В украинском обществе также неоднократно обсуждались задержки западной помощи, которая помогла россиянам в продвижении в Донецкой области.



«Ускоренный характер материально-технической помощи со стороны западных партнеров. Речь идет, в первую очередь, об артиллерийских снарядах — так называемой чешской инициативе, а также инициативах стран ЕС. И, соответственно, о военно-технической помощи от Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии, которая должна поступить в ближайшее время», — добавил военный эксперт.



По мнению Дениса Поповича с нынешними темпами продвижения путинской армии, подбираться к Покровску они могут еще долго.



«Покровск является той условной точкой, достигнув которой враг получит возможность заявить о том, что большая часть Донецкой области находится у него под контролем. Покровск мы рассматриваем как конечную точку российского наступления, гипотетического к административным границам Донецкой области», — констатировал военный эксперт Денис Попович.

Покровск. Фото: Новости Донбасса

Тем временем напряжение в городе постепенно возрастает. Все больше людей эвакуируются, а те жители Покровска и Мирнограда, с которыми нам удалось поговорить, ждут мира и верят, что Вооруженные Силы Украины смогут их защитить.



«Я верю в Бога, молюсь и надеюсь, что Господь и наши Вооруженные Силы не допустят разрушения нашего города и гибели наших людей. Сейчас я читаю новости, хотя делаю это редко. Обычно новости заставляют плакать. Но оружие уже начинает поступать. Я думаю, что все-таки остановят», — поделилась своими мыслями жительница Мирнограда Ирина Голомидова.



Того же мнения придерживается и глава молодежного совета Покровска Александр Нестеренко.



«Донецкая область останется частью Украины, и Донбасс сохранится целым. Он будет украинским Донбассом. Поэтому я считаю, что Донецкая область будет оставаться с украинским флагом, как и сейчас», — заключил он



Материал создан при поддержке Media Lifeline Ukraine