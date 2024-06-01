На Донетчине российские войска повредили детский сад, ранены 5 человек

Вооруженные силы РФ сбросили две управляемые авиабомбы на Мирноград Донецкой области. Они обстреляли детский сад. В результате пострадали пять мирных жителей, сообщает Национальная полиция.

«Оккупанты сбросили две бомбы на детский сад в Мирнограде… Вчера, 31 мая, около 22:10 враг сбросил на город авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ". Пятеро гражданских лиц получили ранения», — сообщили в полиции.

Уточняется, что пострадали трое мужчин в возрасте 22, 38 и 39 лет и две женщины — 40 и 68 лет.



«У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, резаные раны. Первую медицинскую помощь людям оказывали парамедики полиции», — рассказали правоохранители.



Ранее в полиции показали последствия российских атак в Донецкой области за сутки.

