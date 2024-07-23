Що буде зі світлом взимку? Чи продає Україна електроенергію за кордон? Зібрали відповіді на поширені питання

Україна без світла Фото: Міненерго

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація розпочала масовані обстріли української енергетичної інфраструктури. Спочатку метою країни-окупанта було вплинути на жителів України, аби ті вимагали від уряду якнайшвидшого завершення війни, можливо, навіть через втрату власних територій. Проте згодом стало зрозуміло, що одним з основних задумів росіян є паралізація діяльності життєзабезпечувальних об'єктів держави.



Знищення критично важливої енергетичної інфраструктури може кваліфікуватись як воєнний злочин. Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова, пов'язані з війною в Україні за міжнародні воєнні злочини, скоєні з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року.

Генштаб РФ обрав тактику руйнування цивільної інфраструктури

22 березня 2024 року Росія розпочала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет та 63 «шахеди», що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Дамба ДніпроГЕС після ракетної атаки окупантів РФ. Фото: Telegram

Зміївська ТЕС у Харківській області після атаки Росії 22 березня була остаточно зруйнована. Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет і ще близько 40 дронів по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області, Київської, Запорізької, Одеської та Львівської областей. По Трипільській ТЕС у Київській області армія РФ вдарила новими крилатими ракетами Х-69.



Вранці 5 травня війська РФ завдали удару по Слов'янській ТЕС. Подібні атаки призвели до того, що на вулицях українських міст люди звикли до гулу генераторів, і, прокидаючись, насамперед звіряються з графіком відключень, щоб організувати робочий день.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні працюють лише 27% великих ТЕС, решта зруйнована чи пошкоджена. Через атаки Росії втрачено понад 9,2 гігаватів електроенергії. Це половина потужностей, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму.



Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з главою уряду 2 липня повідомив, що Кабмін зараз працює над погодженням з Європейським Союзом щодо збільшення імпорту електроенергії в Україну.



«Глава уряду доповів щодо заходів захисту енергообʼєктів: активний захист, РЕБ і все інше. Доповів і щодо відбудови та нашої роботи з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою», — сказав Зеленський.





Ціна атаки на енергосистему України

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії та атак по енергетичному сектору, Україні завдано збитків на 56,5 мільярдів доларів США. Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду.



Зазначається, що за воєнний період було на додачу окуповано близько 18 ГВт потужностей, зокрема найбільша у Східній Європі атомна електростанція — Запорізька АЕС.



Через значну руйнацію енергосистеми, брак грошей та часу на відновлення, відключення світла стануть звичним явищем для українців, – попереджає The Economist.



На думку видання, лишилося замало часу і замало мільярдів доларів, необхідних для встановлення кількох сотень малих електростанцій, відновлення розбомблених електростанцій чи будівництва вітрових та сонячних електростанцій. Віялові відключення електроенергії стануть звичним явищем.



Видання зазначає, що українці вже навчилися пристосовуватись до дефіциту електроенергії. Малі підприємства мають дизельні генератори. Середні заводи інвестували у газові турбіни і навіть можуть продавати надлишок електроенергії у національну мережу. Кафе відкриті для коворкінгу. В усіх будинках є генератори для живлення ліфтів. Люди купують акумуляторні батареї, які можна заряджати та використовувати для Wi-Fi з'єднання та USB-ламп.



Водночас генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тимченко каже, що цього року зруйновано 90% їхніх потужностей. Хвилі атак, починаючи з березня, були спрямовані на теплові та гідроелектростанції, а також вперше на сонячні електростанції.



До вторгнення генерувальні потужності України становили 36 гігават (ГВт) електроенергії. Росія націлилася на енергетичну інфраструктуру наприкінці 2022 року, і половину цих потужностей вже втрачено: або окуповано, або зруйновано, або пошкоджено.



Україні вдалося відновити частину потужностей, і минулої зими вдалося майже утримати світло, відновивши потужність до необхідних на той час 18 ГВт. Але нинішні атаки знищили 9 гігават потужностей. Майже все, що залишилося із генерації, походить з атомних електростанцій.



Видання зазначає, що у короткостроковій перспективі є певна надія, що пошкоджені електростанції можуть бути достатньо відремонтовані до цієї зими, щоби виробити ще 2–3 ГВт потужності. Українські інженери шукають в Європі старе обладнання з виведених з експлуатації електростанцій радянського типу. Але чи це реально, неясно.

Українцям доведеться навчитися заощаджувати електроенергію

З 14 травня в усіх областях України запровадили контрольовані аварійні відключення світла через значний дефіцит електроенергії. Користувачів закликали дбайливо споживати енергію, не вмикати всі прилади після відновлення подачі електрики одночасно.

Найбільш енерговитратні електроприлади. Фото: ДТЕК Київські електромережі

«Друзі, ситуація в енергосистемі дуже складна. Щойно виникає дефіцит електроенергії, по всій Україні відбуваються екстрені чи стабілізаційні відключення світла. Давайте робити прості речі, які залежать від кожного з нас, щоб зменшити їх кількість та тривалість. Найперший крок до цього — енергоефективне споживання протягом доби. Якщо ви можете відмовитись від якихось потужних електроприладів — зробіть це. Будемо свідомими — подбаємо про світло вдома разом!», — зазначили у ДТЕК.

Є побутові прилади, які споживають найменше і найбільше електроенергії:

Пральна машина, наприклад, споживає 0,7 кВт/год. Трохи більше споживає мікрохвильова піч — 0,8 кВт/год;

Бойлер і пилосос вимагають по 2 кіловати на годину;

У той час як кондиціонеру необхідно 3, а електроплиті — 3,5 кВт/год.

ІПСО про продаж електроенергії

У соціальних мережах також знайшлося чимало так званих експертів, які почали поширювати дезінформацію про нібито продаж електроенергії Україною, тоді як її громадяни змушені більшу частину дня проводити без світла. Адже у найспекотніші дні липня температура місцями досягала понад +35 °C градусів, тому часом подача світла обмежувалася до 6 годин на добу.

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«В інтернеті розповсюджують коментарі, що Україна продає електрику до Європи. Усі скриншоти з нібито експортом — російське ІПСО. Насправді це технічні перетоки електрики, означають, що електроенергія заходить в енергосистему України, але не залишається в ній. Тобто, Україна не експортує електрику. У нашій енергосистемі суттєвий дефіцит через постійні обстріли ворога. Тому Україна взагалі не експортує електроенергію ще з 12 травня. Можемо зайти на сайт ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії та зайти на вкладення Scheduled Commercial Exchanges (Заплановані торгові обміни), де відображаються торгові операції. Там ви побачите, що з України до Європи не надходить електроенергія, натомість європейські країни допомагають Україні з енергопостачанням. І завдяки імпорту енергетики можуть підтримувати стабільну роботу енергосистеми, яка дуже постраждала через атаки РФ», — йдеться у заяві компанії ДТЕК.

Показники транспортування електроенергії на сайті ENTSO-E. Фото: скриншот із сайту ENTSO-E

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький також підтвердив, що Україна не експортує електроенергії в ЄС, але забезпечує транзитні перетоки з одних європейських держав до інших.



«Я з великим здивуванням читаю повідомлення в соцмережах, де показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки», — заявив він.



Він пояснив, що Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв'язки у своїй енергосистемі.



«Деякі люди бачать, умовно, 100 МВт на кордоні між Україною та Угорщиною і помилково чи свідомо пишуть: "Отже Україна експортує. Нас обманюють. Нам вимикають світло, а самі продають електроенергію за кордон". Це не так», — зазначив Кудрицький.



У пресслужбі Міненерго «Новинам Донбасу» не змогли дати відповіді щодо готовності до зимового періоду, пославшись на завантаженість співробітників через підвищену температуру. Водночас необхідно пам'ятати, що удари по енергоінфраструктурі з боку російських загарбників не закінчаться.

ОСББ здатне забезпечити мешканців світлом та теплом

Одним із варіантів самозабезпечення електрикою як за спекотних літніх днів, так і в зимовий період, може стати самоорганізація мешканців. Наприклад, власники житла багатоквартирних будинків у столиці встановлюють сонячні панелі та інвертори.



Так мешканці багатоповерхівки на проспекті Миколи Бажана, 16 у Києві зробили крок до енергоефективності, встановивши на фасаді свого будинку сонячні панелі ще 2016 року. Цей проєкт дозволив значно знизити витрати на енергоспоживання та опалення.

Багатоповерхівка із сонячними панелями на проспекті Миколи Бажана, 16 у Києві. Фото: Новини Донбасу

Вони встановили сонячні панелі не лише на даху та фасаді багатоквартирного будинку, а й на прибудові, що розташована на ділянці перед своїм житлом. І якщо на сусідній вулиці Бориса Гмирі, 2 за графіком відключають світло та вмикають генератори, то у сусідньому будинку на проспекті Миколи Бажана, 16 — тихо.







Мешканці житлового будинку на вулиці Великій Васильківській, ОСББ «Художник», спільно з містом, здійснили комплекс енергоефективних заходів. Зокрема, встановили сонячні панелі та інвертори. Вони є дублювальним джерелом електроенергії. Зокрема, для будинкового обладнання, в ситуаціях можливого вимкнення електроенергії.



Від батарей автономно може повноцінно працювати індивідуальний теплопункт (до 48 годин). А якщо з освітленням місць загального користування і зовнішнім освітленням — на батареях це все може працювати добу. Якщо ж і з підключеними ліфтами, то 12 годин.



Особлива увага до Програми з часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії. За цим механізмом місто компенсує 75% вартості придбаного генератора або іншого обладнання.







На початок цього року в будинках ОСББ і ЖБК встановили понад 670 одиниць різного обладнання. А загалом, з іншими будинками, — понад 1 тисячу. Сума відшкодування від міста склала близько 18,6 млн грн.



Жителі багатоповерхівки у Голосіївському районі встановили сонячні панелі та інвертори. Таку установку будинок на вулиці Великій Васильківській реалізував спільно з Києвом, а місто компенсувало 75% вартості.



Мер Києва Віталій Кличко закликав й інших мешканців приєднатися до подібної ініціативи й стати енергонезалежними. Радник заступника голови КМДА Олексій Тихонов в ефірі телеканалу «Київ24» заявив, що мешканцям київських багатоповерхівок варто почати встановлювати у своїх будинках акумуляторні системи, інвертори та сонячні станції, щоб забезпечити себе світлом взимку.



«Здебільшого люди вже зараз думають, щоб встановлювати генератори або системи накопичення електроенергії — інвертори та акумуляторні системи. Для того, щоб скористатися держпрограмами енергоефективності ОСББ повинні також встановити сонячні панелі — це обов'язкова умова. А для того, щоб скористатися програмою міста, достатньо буде встановлення інверторів та акумуляторів для підготовки до зими. Коли буде електроенергія, вони заряджатимуться, а коли не буде — будинок споживатиме енергію, що відтворюється за допомогою акумуляторних систем. Якби спитали мене, то я порадив би почати з встановлення інверторів, акумуляторних систем, а потім добудовувати сонячну станцію», — розповів Тихонов.



Водночас варто додати, що в Україні презентували Програму Фонду енергоефективності «ГрінДІМ» для ОСББ та ЖБК для представників місцевої влади, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) міста.



Метою Програми є підтримка ініціатив щодо впровадження заходів з енергоефективності, здійснення яких забезпечує зменшення споживання енергетичних ресурсів, вклюно з заходами, спрямованими на збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.



За Програмою надається фінансування на відшкодування 70% вартості обладнання та матеріалів: теплові насоси — джерело теплової енергії — ґрунт, вода чи повітря (для потреб опалення та гарячого водопостачання); сонячні електростанції. А також на сертифікацію енергетичної ефективності вдома. Учасниками Програми можуть бути ОСББ та ЖБК.



Зокрема, програму «70/30» запустили у Києві у 2014 році. Вона дозволяє мешканцям житлових будинків, у яких створено ОСББ та ЖБК, зробити будинки більш енергоефективними, що своєю чергою впливає на вартість комунальних послуг.



У Міненерго повідомили, що в Україні запрацювали фінансові програми для підвищення енергонезалежності споживачів. Це має забезпечити власну енергонезалежність українців, локальні потреби у генерації та загалом енергетичну безпеку держави.



«Нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії має важливе значення для забезпечення термінових потреб споживачів. І це шлях до нашої енергетичної стійкості в цілому. Тому держава створює умови для можливості підвищення громадянами та бізнесом власної енергонезалежності через встановлення альтернативних джерел енергії з мінімальною кількістю бюрократичних процедур та можливостями залучення фінансування для таких проєктів», — додав міністр енергетики Герман Галущенко.