Спасательная служба тушит пожар на Трипольской ТЭС после российского удара. Фото: ГСЧС Украины

По Трипольской ТЭС в Киевской области армия РФ ударила новыми крылатыми ракетами Х-69. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на свои источники.



По данным издания, дальность пуска этих ракет составляет около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км как очередной итерации Х-59МК2.



«Это не первое использование Х-69 для удара по Украине, как минимум, первое упоминание об их использовании впервые появилось в феврале 2024 года, хотя единичные случаи были еще в 2023 году. Впоследствии эта неофициальная информация нашла подтверждение благодаря публикации Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) об исследовании обломков Х-69», — пишет СМИ.



Х-69 является российской дозвуковой крылатой ракетой для самолетов тактической авиации. Ее запуск возможен с самолетов Су-34 и Су-35, кроме того, именно она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57.

Ракета Х-69. Фото: Defense Express

Главной особенностью ракеты называют возможность сверхнизкого полета на высоте в 20 метров.



«Во-первых, ее результативный удар, к сожалению, говорит о возможности ее проникновения мимо очевидно истощенной украинской противовоздушной обороны. Во-вторых, ее запуск с самолетов тактической авиации нивелирует характерный признак масштабных ракетных атак, когда фиксируется взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К», — рассуждает автор материала.



На данный момент невозможно сказать, сколько у России таких ракет. Однако есть опасность, что армия агрессора будет принять их массово, когда накопит.

Напомним, Трипольская ТЭС, расположенная под Киевом, была полностью разрушена в результате российских обстрелов рано утром 11 апреля. Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.