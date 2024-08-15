ВСУ бьют по аэродромам в России: это эффективное решение против авиабомб?

Взрыв склада боеприпасов на аэродроме «Морозовск». Кадр из видео

Август этого года уже можно назвать самым плодотворным месяцем в плане борьбы Украины с российскими авиабомбами. Результатами атак по аэродромам «Морозовск» и «Липецк-2» стало уничтожение сотен бомб, которыми армия РФ регулярно наносит удары по прифронтовой территории и приграничью в Сумской и Харьковской областях. Способны ли такие налеты БПЛА «вывести из равновесия» российскую стратегию, в которую входит превращение Украины в руины с помощью ФАБов и КАБов — читайте в статье «Новостей Донбасса».



«Против КАБов пока нет решения»

«Новости Донбасса» уже не раз писали, каким испепеляющим оружием являются российские авиабомбы. Ими армия РФ уничтожила Авдеевку, а теперь планомерно бьет по Торецку, Нью-Йорку, Селидово, Константиновке и другим городам в Донецкой области. От КАБов постоянно страдает Харьковский регион и населенные пункты в Сумской области. Самая главная проблема в том, что противостоять этому оружию ВСУ не могут. Россия запускает авиабомбы за линией фронта с высоты 10-12 километров. Их очень трудно перехватить: до достижения цели проходит около 5-7 минут. А в зоне поражения ПВО бомба может находиться секунды.



«Против КАБов пока нет решения. То есть, решение само по себе есть. Мы знаем, что нужно делать. Но чтобы решить эту проблему инструментария нет. Это непосредственно средства противовоздушной обороны большого радиуса действия. Это авиация — F-16 истребители. И это также оперативно-тактические ракетные комплексы типа ATACMS, но мы пока не получили согласования по поводу использования их по территории Российской Федерации», — комментирует военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.



Полет авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Кадр из видео

Пусть Киев и получил первые F-16, но, по мнению экспертов, вероятнее всего пока что работать истребители будут в тылу, а значит — не смогут бороться с самолетами, которые запускают авиабомбы. Но Россия применяет это оружие все активнее. По данным заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка на середину марта, армия РФ с начала 2024 года уже сбросила более 3,5 тысячи авиабомб, что в 16 раз больше, чем за весь 2023 год. В конце мая министр обороны Рустем Умеров говорил, что РФ запустила по территории Украины 10 тысяч КАБов — то есть, примерно по 2 тысячи бомб ежемесячно. А в начале августа Владимир Зеленский сообщил, что сейчас речь идет о 600 авиабомбах в неделю — выходит, около 2400 в месяц. Такая статистика означает, что останавливаться путинская армия не планирует. К тому же, Россия постоянно модернизирует это оружие. По словам главы Сумской ОВА Владимира Артюха, оккупационные войска стали применять в районе приграничья КАБы с двигателями. Они точнее и летят гораздо дальше. Поэтому, учитывая неутешительную ситуацию с авиабомбами, украинские военные, судя по последним событиям, все-таки нашли свой способ борьбы с этим оружием.



Атаки на аэродромы: насколько они эффективны

3 августа Силы обороны атаковали аэродром «Морозовск» в Ростовской области. По разным данным, там было уничтожено от 100 до 500 ФАБов, а также авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500. Помимо этого, ВСУ поразили самолет Су-34, а именно с этих бортов и запускаются авиабомбы. 9 августа под удар попал военный аэродром «Липецк-2». Здесь по информации источников в Службе безопасности Украины, в результате детонации складов с боеприпасами уничтожено до 700 КАБов.



«Это значительно уменьшит возможности ВКС Российской Федерации. На аэродроме "Морозовск" основной удар пришелся именно по складам хранения ФАБ. И детонация, которая была там, засвидетельствовала полное уничтожение запасов КАБ и ФАБ. То есть, разведсообщества, а именно Главное управление разведки Министерства обороны проводит комплексный характер мероприятий с целью уменьшения активности ВКС РФ в моменте нанесения ударов по позициям ВСУ и мирным городам Украины, в первую очередь Харькову и Харьковской области», — комментирует военный эксперт Дмитрий Снегирев.



Действительно, авиабомб по Харьковской области запускается меньше. Это уже подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В утренней оперативной сводке 8 августа впервые за долгое время не прозвучала информация о сброшенных на Харьковщину авиабомбах. По словам экспертов, эффект от ударов по аэродромам будет ощутим от нескольких недель до месяца.



«Необходимо произвести новые КАБы, доставить их, организовать и обеспечить размещение, хранение, учет. Это все забирает время. Кроме того, склады, которые были уничтожены, в ближайшие недели, скорее всего, не будут пригодны для дальнейшего использования, хранения боеприпасов. Нужно как минимум их расчистить, обезвредить, разминировать. Это ведет к тому, что необходимо или искать другую базу для хранения, или делать такую базу для хранения боеприпасов в другой части аэродрома, или создавать необходимое помещение для этого. И это тоже повлияет на снижение интенсивности использования авиабомб», — комментирует эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце.



В ночь на 14 августа после масштабной атаки по аэродромам «Халино», «Борисоглебск», «Саваслейка» и «Балтимор», возможно, были поражены самолеты Су-34 и Су-35. В тоже время, уничтожение или повреждение истребителей линейки Су при атаках российских аэродромов, по словам экспертов, не оказывает значительного влияния на количество сброшенных ФАБов и КАБов по украинской территории. Авиабомбы запускают истребители Су-34 и Су-35. Самолетов первой модификации у РФ на данный момент 102 единицы, второй — 111. То есть, достаточно много.



«Какая-то часть, конечно, находится на регламентных работах, на обслуживании, какие-то, возможно, были повреждены, их необходимо ремонтировать. Поэтому, как правило, доступных, в основном, две трети. Бывают разные степени повреждения. Поражения, при которых самолет уже не подлежит восстановлению или может быть донором запчастей для других самолетов. Или самолет получает легкие повреждения. Через несколько недель или месяцев его можно вернуть в боеготовое состояние», — говорит Богдан Долинце.



Поэтому, по мнению эксперта, даже если бы до десяти самолетов линейки Су были полноценно уничтожены, это бы существенно не снизило использование Россией КАБов.



Чтобы снизить количество атак авиабомбами, РФ должна перенести свои самолеты

Российские самолеты могут запускать авиабомбы с определенного расстояния. Для этого истребитель подлетает к приграничной территории или поближе к линии соприкосновения, если говорить о фронте. Обычно это 40-60 километров. Чтобы избежать атак, нужно уничтожать именно самолет. Либо же принудить РФ перенести свою авиацию вглубь страны. По мнению аналитиков, это возможно лишь тогда, когда Украина получит, например, ракеты ATACMS с дальностью удара более 300 километров. Ведь такое вооружение способно уничтожать целые группы авиации. И это действительно может заставить Россию передислоцировать свои самолеты.



«Удары по аэродромам были бы более эффективны, если бы США дали разрешение на нанесение их непосредственно на территории России с использованием оперативно-тактических комплексов с дальностью поражения порядка 300 километров и кассетной боевой частью. Тогда бы характер боевых действий непосредственно на линии соприкосновения изменился кардинально в пользу ВСУ. На данный момент, к сожалению, основной целью ударов по аэродромам с использованием беспилотных летательных аппаратов, как мы видим, становятся не столько борты, сколько склады БК и аэродромная инфраструктура», — комментирует Дмитрий Снегирев.



Для ударов по аэродромам украинские военные, судя по всему, используют дроны-камикадзе большой дальности «Лютый». Они могут лететь на тысячу километров, но степень поражения при этом — ограничена. В России это знают и поэтому не оттягивают свою авиацию, даже понимая некоторые риски.



Дальность полета БПЛА означает, что РФ придется перенести самолеты, условно, от приграничной территории примерно до Вологды или Нижнего Новгорода. То есть, выполнять боевые вылеты для запусков авиабомб для них станет проблематично. Прятать истребители в тылу в условиях войны просто неэффективно. Поэтому РФ, вероятно, готова к некоторым количественным потерям в авиации, но не готова отказаться от постоянных сокрушительных атак по украинским населенным пунктам.



По крайней мере, до тех пор, пока ВСУ не могут бить по российской территории дальнобойными ракетами. Либо же пока для уничтожения вражеских самолетов не задействованы F-16. Третий вариант — это насыщение украинской противовоздушной обороны зенитно-ракетными комплексами Patriot, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Благодаря дальности поражения, они позволят держать российскую авиацию практически на прицеле. И армии РФ придется либо увеличивать дальность пуска своих авиабомб либо же заходить в зону поражения украинской ПВО, что очень рискованно. Поэтому России как минимум пришлось бы многократно снизить количество налетов ФАБов и КАБов.