«Когда Харьков получит Patriot – число падающих на Белгород авиабомб увеличится». Интервью с авиаэкспертом

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. Фото: Новости Донбасса

Украина уже летом, в июне-июле, рассчитывает получить первые истребители F-16 от западных союзников. Сколько их будет и как изменится ход войны, а также можно ли получить преимущество на поле боя благодаря БПЛА и на какое расстояние долетают теперь украинские дроны? Об этом «Новости Донбасса» поговорили с авиационным экспертом, заместителем генерального директора компании по производству РЭБ Анатолием Храпчинским.







Об этом рассказал авиационный эксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский.



— Мы ожидаем первую партию истребителей, которые в июне-июле уже обещают быть у нас. Об этом сообщило агентство Reuters. Правда, какая страна предоставить нам эти истребители не отметили. Мы знаем, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия обязались передать в Украину F-16. На какое количество мы можем рассчитывать?



— Я думаю, что, безусловно, точное количество мы не узнаем даже тогда, когда их получим. Потому что такая информация нуждается в тишине. И понятно, что, например, пребывание самолетов на аэродромах, то есть на территории Украины, приведет к тому, что Россия их будет искать, чтобы поражать уже крылатыми, баллистическими ракетами. Мы видим, что сейчас она будет активно бить по некоторым участкам, где возможно расположение аэродромов. Поэтому я бы отметил, что мы можем, безусловно, долго говорить, например, что, возможно, Дания предоставит 8-10-12 самолетов. Но я считаю количество самолетов авиационными расчетами, мы говорим об эскадрилье (стандарт НАТО — 18 самолетов). Возможно, мы получим одну, либо две эскадрильи сразу. Если мы говорим о вопросе закрытия воздушного пространства территории Украины от ракетных ударов, то есть усиления наших наземных систем противовоздушной обороны воздушными средствами, то достаточно хотя бы двух для того, чтобы существенно закрыть воздушное пространство.



— Хотелось бы поговорить по поводу целей, по которым смогут отрабатывать F-16. Мы знаем, что они могут сбивать беспилотники и ракеты. Но еще есть сложная ситуация на границе с обстрелами КАБами со стороны России. Сможем ли мы с помощью шестнадцатых уничтожать авиацию?



— Основные задачи, стоящих перед самолетами – закрытие воздушного пространства от массированных ракетных ударов, от налета «шахедов», этот вопрос надо автоматизировать, потому что, наши мобильные группы также уничтожают российско-иранские БПЛА. Однако есть подавляющее количество больших целей, к примеру, это тяжелая техника, это логистика врага. И за счет, например, этих же ракет «воздух-земля» мы сможем уничтожить русскую тяжелую технику, военные формирования, логистические пути снабжения, склады с оружием. И это позволит бить существенно по логистике врага. Но идя немного дальше, понимая, что мы сражаемся с врагом, у которого большое количество вооружения. Надо говорить о более важных стратегических целях, которые находятся уже на территории Российской Федерации. И тут ключевой вопрос, позволят ли нам западные партнеры использовать для ударов по территории РФ F-16. Но есть положительный момент, Великобритания и Франция разрешают использовать западную технику по территории России. Соединенные Штаты сейчас начали собирать подписи на этот счет. Столтенберг также отметил, что Украина сможет использовать самолеты по стратегически важным объектам Российской Федерации, которые могут быть вовлечены в войну в Украине. Поэтому на самом деле, если мы говорим о спасении нас от КАБов в приграничной зоне, то тут F-16 могут хорошо сработать. Европа передает самолеты, которые стояли на вооружении, выполнявшие миссии, и у них достаточно хорошая комплектация даже при минимальном пакете. Это позволит нам уничтожать российские самолеты на расстоянии 185 километров, причем фиксируя воздушные цели на расстоянии в 300 км. И поэтому мы можем сказать, что при задействовании таких самолетов, россияне будут вынуждены отказаться от применения КАБов, потому что они будут постоянно подвергаться ударам со стороны нашей авиации.

Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский. Фото: Новости Донбасса

— Вы неоднократно говорили о том, что российская система РЭБ переоценена и не такая уж всесильная, как россияне об этом говорят. Сейчас появилась информация о том, что они начали производить дроны таким образом, чтобы обходить украинские системы РЭБ. Насколько это может быть удачно для них?



— Систему радиоэлектронной разведки мы можем увидеть по тому, что в любом случае дроны используют каналы коммуникации, то есть идет передача информации от пилота к дрону и наоборот. И поэтому все это отражается на средствах радиоэлектронной разведки. Вопрос в том, чтобы их подавить и как это сделать. Мы говорим о том, чтобы начать развивать собственные технологии, которые позволят нам более качественно работать в этом направлении. И опять же, нужно не забывать, что наши дроны тоже развиваются очень активно. И если мы говорим о системе управления, например, FPV-дрона, который был в прошлом году и сейчас, то это совершенно разные системы. Потому что раньше использовали просто дрон-камеру из восьми элементов, то сейчас у нас телевизионная камера, где есть дополнительная плата, на которую мы можем записать некоторые алгоритмы по захвату изображения. Конечно, растет стоимость. И здесь мы выходим на другую составляющую. Сейчас важным элементом является математика, не экономика войны, а математика. Потому что сейчас, например, есть запрос на большое количество разведывательных дронов. Давайте их уничтожать, «Орлан», например, стоит 120 тысяч долларов. Вот нужно найти средство поражения подешевле. Однако не считается, что этот «Орлан» может, например, навести ракеты С-300. Мы говорим о том, когда сделали обычный FPV-дрон, а потом пошли его развивать, найдя решения, которые будут гораздо более высокоэффективными. И здесь цена вопроса не играет столь важной роли.



— Украина сейчас многое делает впервые. Недавно командир экипажа БПЛА «Кара небесная» Андрей Отченаш сообщил, что россияне производят в десять раз больше дронов, чем мы. Как мы можем догнать это количество и нужно ли их догонять?



— Давайте сравним возможности наших ударов по стратегическим объектам — НПЗ, на территории Российской Федерации. И мы видим большое количество «шахедов», которые летят на территорию Украины и 95 % уничтожаются. Возвращаясь к тому, что я говорил, нужно делать эффективное оружие. Мы производим эффективное оружие, которое, преодолевая полторы тысячи километров, четко попадает в нужную цель. Не будем рассказывать, за счет каких технологий, за счет чего так происходит и почему такая связь надежная: будь то искусственный интеллект и обход средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушная оборона. На самом деле здесь комплекс задач, и это выполняется за счет наших системных плат. Поэтому опять же, возвращаясь к количеству. Советский Союз и Россия всегда производили многое, но при этом оно было малоэффективным.



— По поводу дальности атак наших дронов. Мы каждый день почти сейчас читаем новости, что украинский дрон долетел в российскую глубинку в Брянске, Курской области. Насколько далеко мы можем летать?



— Подтверждены полторы тысячи километров. Но ведь не надо забывать, где зона облета или за счет географии земли, там выше каких-то километров. Поэтому здесь есть ряд составляющих, увеличивающих расстояние. На самом деле, что мы можем действительно говорить, что у нас есть дроны, которые могут летать на три тысячи километров и нести довольно неплохую полезную нагрузку. И тут бы я сказал, что Украина смогла создать несколько типов дронов, которые позволяют выполнять разные задачи по разным целям. Мы видим это невооруженным глазом.



— Удивляет то, что они не в состоянии их уничтожить. Однако дроны долетают, возможно, не все.



— После посадки «Цессны» на Красной площади (28 мая 1987 года немецкий спортсмен-пилот совершил перелет из Гамбурга через Хельсинки в Москву и приземлился на Красной площади, обойдя всю систему противовоздушной обороны СССР — прим. ред.) мало что изменилось, потому что Россия — это потомок Советского Союза. Их имперские амбиции всегда состояли из того, чтобы быть великими, много всего, но внутри пусто.



— Это преимущество в количестве, но не в качестве?



— Преимущество в количестве. Понятно, что они пытаются что-то создавать, приобщают определенных специалистов. Однажды создали баллистическую ракету «Кинжал», пришли к логике, что нужно запустить ее с МиГ-31К, который может стать первой ступенью ракеты за счет разогона на скорости. И это приведет к какой-то имитации сверхзвуковых ракет. Но видим, что потом эти инженеры, разрабатывавшие эту ракету, сейчас находятся в тюрьме за измену родине. И по «Циркону» также сидят, но это уже традиция в России.

Журналистка «Новостей Донбасса» Катерина Терещенко узнавала у авиаэксперта Анатолия Храпчинского, по каким целям смогут отрабатывать F-16. Фото: Новости Донбасса

— У нас недостаточно систем Patriot для того, чтобы полностью закрыть небо Украины. В скольких системах сейчас нуждается Украина, чтобы мы могли продвигаться дальше?



— Актуальна необходимость — поставить два Patriot в Харьковской области для того, чтобы прикрыть Харьков. В целом было бы неплохо получить семь систем, которые существенно усилили бы наше воздушное пространство и помогли бы, например, предотвратить удары КАБами. Для того чтобы уничтожить российские самолеты, которые пытаются их сбрасывать. Ну и опять же угроза баллистики, потому что Россия в последнее время активнее их пускает. А по большей части даже уменьшилось количество вылетов стратегической авиации, добавилась тактическая авиация за счет получения модернизированных ракет Х-59/Х-69, которые Россия использует из самолетов тактической авиации. И, конечно, в разы увеличилось количество ударов баллистических ракет. Они пытаются получить корейские, иранские ракеты. Поэтому нам оперативно нужно минимум 25 систем Patriot.



— Но почему Европа медлит с поставкой? Действительно ли такой дефицит в этих странах подобных систем?



— Если мы говорим о количестве семи штук, то это не сложно на самом деле, потому что они есть и в Британии, и в Соединенных Штатах, и на сохранении есть еще у ряда стран. Следует отметить, что хорошим примером решения, на мой взгляд, является позиция Нидерландов, когда они сказали, что мы можем купить в любой стране и передать их Украине. Здесь закрадывается бюрократическая составляющая, потому что каждый лидер страны понимает, что, если сейчас придет новая власть, потом скажут, что ты продал. Мы украинцы, более чувствительны к этому здесь. Поэтому я постоянно говорю, что мы могли бы совершить такой интересный дипломатический маневр. Это создание единой системы противовоздушной обороны Европы. Тогда мы говорим о том, что все по границам расставляем систему, которая обеспечивает безопасность, давайте защищаться вместе. Потому что сейчас Россия борется с нами, потом она будет воевать с вами.

— В заключение хотелось бы задать вопрос о производственных мощностях российской авиации. Что осталось еще от Советского Союза, потому что РФ теряет невероятное количество своей авиации. За два года полномасштабного вторжения уже более трехсот пятидесяти самолетов уничтожили Вооруженные силы Украины. Насколько это острый для России вопрос, что с этим делают? Модернизируют ли свои старые советские образцы самолетов? Учитывая, что мы наблюдаем сбросы ВКС РФ на собственной территории, в Белгороде (53 бомбы за последние три месяца российская авиация уронила на свои территории). В чем заключается проблема?



— Когда Харьков получит два Patriot, количество падающих бомб на голову Белгорода увеличится, потому что Су-34 довольно тяжелый, а с нагрузкой авиабомбами вообще неповоротливый. Поэтому, когда он видит, что на него навелось ПВО, он сбрасывает бомбы и улетает. Во-первых, за время полномасштабного вторжения Россия потеряла то количество самолетов Су-34, которые она построила с 2018 года. То, что РФ строила 5 лет — потеряла за два года. Также Россия потеряла рабочую конструкторскую документацию, потеряла комплектовочные карты и еще кучу документации, которая позволяла им делать это. И потому мы видим, как самолеты влетают в здания жилых домов. На самом деле Россия строит тактическую авиацию, но в любом случае это не является прорывом. Это не самолеты четвертого два плюс поколения, Су-57 не самолет пятого поколения, потому что он укомплектован двигателем, который разрабатывался в 1980-х годах. Он не может быть незаметным для средств радиолокационного обнаружения, как американские F-22 или F-35. Потому, на самом деле, единственная проблематика России — это их количество. Они могут строить много и забрасывать нас этим железом, личным составом. И это их основная стратегия, которая неизменна еще, вероятно, со времен монголо-татарского ига.