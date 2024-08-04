Зеленский подтвердил, что F-16 уже используют в Украине

Президент Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной истребителей F-16, а также сообщил, что украинские пилоты уже начали их использование.



«Мы часто слышали слово "невозможно", но все-таки мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной необходимостью. А теперь это действительно реальность в нашем небе — F-16 в Украине. Мы обеспечили это. Я горжусь нашими парнями, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства», — сказал Зеленский журналистам в День Воздушных сил ВСУ, передает «Интерфакс-Украина».

Он поблагодарил партнеров, которые «действенно помогли с F-16, и первые государства, которые первыми акцептировали наш запрос о предоставлении самолетов — это Дания, Нидерланды и США».



По словам главы государства, получение истребителей западного образца означает переход на новый этап в развитии Воздушных сил Украины.



«Мы многое сделали, чтобы Воздушные силы перешли на новый стандарт авиации – на стандарт западной боевой авиации. С начала этой войны мы говорили с партнерами, что необходимо закрыть наше небо от российских ракет и самолетов. Мы провели сотни встреч и переговоров, чтобы укрепить возможности нашей авиации, нашего ПВО», — сказал Зеленский.



В то же время президент отметил, что на данный момент «количества тех самолетов, которые прибыли в Украину и число тех пилотов, которые уже обучены, еще недостаточно, в то же время, партнеры знают о нужном количестве».



Зеленский отказался раскрывать детали того, какие задачи будут выполнять истребители или какие из них они «уже выполнили».

На этой неделе западные СМИ писали, что украинские пилоты совершили первые боевые вылеты на F-16 после долгожданного прибытия истребителей американского производства.



По данным The Telegraph, эти самолеты пока использовались только для противовоздушной обороны.