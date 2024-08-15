ЗСУ б'ють по аеродромах у Росії: це ефективне рішення проти авіабомб?

Вибух складу боєприпасів на аеродромі «Морозовськ». Кадр із відео

Серпень цього року вже можна назвати плідним місяцем у плані боротьби України з російськими авіабомбами. Результатами атак по аеродромах «Морозовськ» та «Липецьк-2» стало знищення сотень бомб, якими армія РФ регулярно завдає ударів по прифронтовій території та прикордонню в Сумській та Харківській областях. Чи спроможні такі нальоти БПЛА «вивести з рівноваги» російську стратегію, в яку входить перетворення України на руїни за допомогою ФАБів та КАБів — читайте у статті «Новин Донбасу».



«Проти КАБів поки що немає рішення»

«Новини Донбасу» вже не раз писали, якою нищівною зброєю є російські авіабомби. Ними армія РФ знищила Авдіївку, а тепер планомірно б'є по Торецьку, Нью-Йорку, Селидовому, Костянтинівці та іншим містам на Донеччині. Від КАБів постійно страждає Харківський регіон та населені пункти на Сумщині. Найголовніша проблема в тому, що протистояти цій зброї ЗСУ не можуть. Росія запускає авіабомби за лінією фронту з висоти 10-12 км. Їх дуже важко перехопити: до досягнення цілі проходить близько 5-7 хвилин. А в зоні ураження ППО бомба може знаходитись секунди.



«Проти КАБів поки що немає рішення. Тобто рішення саме собою є. Ми знаємо, що треба робити. Але щоби вирішити цю проблему інструментарію немає. Це безпосередньо засоби протиповітряної оборони великого радіусу дії. Це авіація — F-16 винищувачі. І це також оперативно-тактичні ракетні комплекси типу ATACMS, але ми поки що не отримали погодження щодо використання їх по території Російської Федерації», — коментує військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.



Політ авіабомби ФАБ-3000 з універсальним модулем планування та корекції. Кадр із відео

Нехай Київ і отримав перші F-16, але, на думку експертів, найімовірніше поки що працюватимуть винищувачі в тилу, а отже — не зможуть боротися з літаками, які запускають авіабомби. Але Росія застосовує цю зброю дедалі активніше. За даними заступника міністра оборони Івана Гаврилюка на середину березня, армія РФ з початку 2024 року вже скинула понад 3,5 тисяч авіабомб, що в 16 разів більше, ніж за весь 2023 рік. Наприкінці травня міністр оборони Рустем Умеров говорив, що РФ запустила по території України 10 тисяч КАБів — тобто приблизно по 2 тисячі бомб щомісяця. А на початку серпня Володимир Зеленський повідомив, що зараз йдеться про 600 авіабомб на тиждень — виходить, близько 2400 на місяць. Така статистика означає, що зупинятись путінська армія не планує. До того ж Росія постійно модернізує цю зброю. За словами голови Сумської ОВА Володимира Артюха, окупаційні війська почали застосовувати в районі прикордоння КАБ з двигунами. Вони точніше і летять набагато далі. Тому, враховуючи невтішну ситуацію з авіабомбами, українські військові, судячи з останніх подій, таки знайшли свій спосіб боротьби із цією зброєю.



Атаки на аеродроми: наскільки вони ефективні

3 серпня Сили оборони атакували аеродром «Морозовськ» у Ростовській області. За різними даними, там було знищено від 100 до 500 ФАБів, а також авіабомби КАБ-500 та КАБ-1500. Крім того, ЗСУ вразили літак Су-34, а саме з цих бортів і запускаються авіабомби. 9 серпня під удар потрапив військовий аеродром «Липецьк-2». Тут за інформацією джерел у Службі безпеки України, внаслідок детонації складів із боєприпасами знищено до 700 КАБів.



«Це значно зменшить можливості ВКС Російської Федерації. На аеродромі "Морозовськ" основний удар зазнав саме складів зберігання ФАБ. І детонація, яка була там, засвідчила повне знищення запасів КАБ та ФАБ. Тобто розвідспільноти, а саме Головне управління розвідки Міністерства оборони проводить комплексний характер заходів з метою зменшення активності ВКС РФ у моменті завдання ударів по позиціях ЗСУ та мирних міст України, насамперед Харкову та Харківській області», — коментує військовий експерт Дмитро Снєгирьов.



Справді, авіабомб по Харківській області запускається менше. Це вже підтвердив голова обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов. У ранковому оперативному зведенні 8 серпня вперше за довгий час не прозвучала інформація про скинуті на Харківщину авіабомби. За словами експертів, ефект від ударів по аеродромах буде відчутним від кількох тижнів до місяця.



«Необхідно зробити нові КАБи, доставити їх, організувати та забезпечити розміщення, зберігання, облік. Це все забирає час. Крім того, склади, які були знищені, найближчими тижнями, швидше за все, не будуть придатними для подальшого використання, зберігання боєприпасів. Потрібно, як мінімум, їх розчистити, знешкодити, розмінувати. Це веде до того, що потрібно або шукати іншу базу для зберігання, або робити таку базу для зберігання боєприпасів в іншій частині аеродрому, або створювати необхідне приміщення для цього. І це також вплине на зниження інтенсивності використання авіабомб», — коментує експерт з питань авіації Богдан Долінце.



У ніч на 14 серпня після масштабної атаки по аеродромах «Халіно», «Борисоглебськ», «Саваслейка» і «Балтімор», можливо, були уражені літаки Су-34 та Су-35. У той же час, знищення або пошкодження винищувачів лінійки Су при атаках російських аеродромів, за словами експертів, не значно впливає на кількість скинутих ФАБів і КАБів на українську територію. Авіабомби запускають винищувачі Су-34 та Су-35. Літаків першої модифікації в РФ на цей час 102 одиниці, другої — 111. Тобто досить багато.



«Якась частина, звісно, знаходиться на регламентних роботах, на обслуговуванні, якісь, можливо, були пошкоджені, їх необхідно ремонтувати. Тому, зазвичай, доступних, переважно, дві третини. Бувають різні ступені ушкодження. Ураження, за яких літак вже не підлягає відновленню або може бути донором запчастин для інших літаків. Або літак отримує легкі ушкодження. За кілька тижнів чи місяців його можна повернути у боєготовий стан», — каже Богдан Долінце.



Тому, на думку експерта, навіть якби до десяти літаків лінійки Су були повноцінно знищені, це суттєво не знизило б використання Росією КАБів.



Щоб знизити кількість атак авіабомбами, РФ має перенести свої літаки

Російські літаки можуть запускати авіабомби з певної відстані. Для цього винищувач підлітає до прикордонної території або ближче до лінії зіткнення, якщо говорити про фронт. Зазвичай, це 40-60 кілометрів. Щоб уникнути атак, потрібно знищувати саме літак. Або ж змусити РФ перенести свою авіацію вглиб країни. На думку аналітиків, це можливо лише тоді, коли Україна отримає, наприклад, ракети ATACMS із дальністю удару понад 300 кілометрів. Адже таке озброєння здатне знищувати цілі групи авіації. І це справді може змусити Росію передислокувати свої літаки.



«Удари по аеродромах були б ефективнішими, якби США дали дозвіл на нанесення їх безпосередньо на території Росії з використанням оперативно-тактичних комплексів з дальністю ураження близько 300 кілометрів та касетною бойовою частиною. Тоді характер бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення змінився кардинально на користь ЗСУ. На цей час, на жаль, основною метою ударів по аеродромах з використанням безпілотних літальних апаратів, як ми бачимо, стають не так борти, як склади БК та аеродромна інфраструктура», — коментує Дмитро Снєгирьов.



Для ударів по аеродромах українські військові, судячи з усього, використовують дрони-камікадзе великої дальності «Лютий». Вони можуть летіти на тисячу кілометрів, але ступінь ураження при цьому обмежена. У Росії це знають і тому не відтягують свою авіацію, навіть розуміючи деякі ризики.



Дальність польоту БПЛА означає, що РФ доведеться перенести літаки, умовно від прикордонної території приблизно до Вологди або Нижнього Новгорода. Тобто виконувати бойові вильоти для запуску авіабомб для них стане проблематично. Приховувати винищувачі в тилу в умовах війни просто неефективно. Тому РФ, ймовірно, готова до деяких кількісних втрат в авіації, але не готова відмовитися від постійних нищівних атак по українських населених пунктах..



Принаймні доти, доки ЗСУ не можуть бити по російській території далекобійними ракетами. Або ж поки для знищення ворожих літаків не задіяні F-16. Третій варіант — це насичення української протиповітряної оборони зенітно-ракетними комплексами Patriot, SAMP/T, IRIS-T і NASAMS. Завдяки дальності ураження, вони дозволять тримати російську авіацію практично на прицілі. І армії РФ доведеться або збільшувати дальність пуску своїх авіабомб, або ж заходити в зону ураження української ППО, що дуже ризиковано. Тому Росії щонайменше довелося б багаторазово знизити кількість нальотів ФАБів і КАБів.

