Рада назначила Жолнович министром социальной политики

Верховная Рада назначила Оксану Жолнович министром социальной политики. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.



Гончаренко подчеркнул, что социальная сфера — одна из приоритетных в условиях войны.



Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.



Отметим, что Оксана Жолнович с 2020 года являлась руководителем департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента. Также она была советницей министра социальной политики.

Верховная Рада Украины уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики 18 июля. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.