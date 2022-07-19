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Рада назначила Жолнович министром социальной политики

19 июля 2022, 13:03

Рада назначила Жолнович министром социальной политики

Верховная Рада назначила Оксану Жолнович министром социальной политики. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Гончаренко подчеркнул, что социальная сфера — одна из приоритетных в условиях войны.

Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.

Отметим, что Оксана Жолнович с 2020 года являлась руководителем департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента. Также она была советницей министра социальной политики.

Верховная Рада Украины уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики 18 июля. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.

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