Президент внес представление в Раду на увольнение Венедиктовой и Баканова

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины и Ивана Баканова с поста главы СБУ. Об этом сообщается на сайте парламента.



Соответствующие документы уже переданы на рассмотрение профильным комитетам парламента.

17 июля Зеленский своим указом отстранил Ивана Баканова от обязанностей главы СБУ. Также была отстранена Ирина Венедиктова с должности генпрокурора.



Президент объяснил, что счел их работу неудовлетворительной из-за большого объема преступлений против национальной безопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами России.



В Офисе президента пояснили, что отстранение Баканова и Венедиктовой — это еще не увольнение. Будут проведены служебные проверки, после чего Зеленский решит, вносить ли представления об их увольнении в парламент.