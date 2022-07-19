Рада призначила Жолнович міністеркою соціальної політики

Верховна Рада призначила Оксану Жолновичу міністеркою соціальної політики. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.



Гончаренко наголосив, що соціальна сфера — одна з пріоритетних в умовах війни.



Відповідне рішення підтримали 282 народні депутати.



Зазначимо, що Оксана Жолнович з 2020 року була керівницею департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента. Також вона була радницею міністерки соціальної політики.

Верховна Рада України звільнила Марину Лазебну з посади міністерки соціальної політики 18 липня. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.