Рада уволила Баканова с должности главы СБУ

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщила член фракции «Слуга народа» Галина Янченко.



Как уточнил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос»), за принятие проекта постановления об увольнении Баканова в целом проголосовали 265 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

По словам нардепа, Баканова в зале заседаний Рады не было, а рассмотрение вопроса об увольнении было достаточно формальным.

17 июля Зеленский своим указом отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ. Также была отстранена Ирина Венедиктова с должности генпрокурора.



18 июля глава государства назначил временно исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка и внес в Раду представление об увольнении с этой Баканова.



Президент объяснил, что счел работу главы СБУ и генпрокурора неудовлетворительной из-за большого объема преступлений против национальной безопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами России.



Баканов занимал должность главы СБУ с 29 августа 2019 года. Перед этим Зеленский назначил его первым заместителем руковдителя СБУ. До этого, с 2 декабря 2017 по 27 мая 2019 года, Баканов был председателем политической партии «Слуга народа», а во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского.



С 25 января 2013 года Баканов являлся руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 — руководителем ООО «Студия Квартал-95».