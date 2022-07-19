Под контролем Украины два населенных пункта Луганщины. Идут ожесточенные бои — Гайдай

В окрестностях Луганщины продолжаются ожесточенные бои, в двух населенных пунктах ВСУ держатся, российские войска бросают в бой резервы. О текущей ситуации в Луганской области рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что гуманитарная ситуация в регионе тяжелая и нет такого населенного пункта, который бы не подвергся тяжелым обстрелам, почти вся критическая инфраструктура Луганщины, по его словам, уничтожена. Оккупанты, как говорит Гайдай, проводят в оккупированной части области принудительную мобилизацию, от которой не спасает даже «бронь» на работе.



Гайдай рассказал, что уже зарегистрировалось 300 тысяч переселенцев из Луганской области и сейчас идут переговоры о строительстве для них жилья.



К тому же глава Луганской ОВА рассказал, что желающие выехать с оккупированной части региона могут это сделать через Запорожскую область, а также через пеший переход в Харьковскую область, выезжают желающие и через территорию России.

Утром 19 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что оккупанты атаковали позиции ВСУ в регионе на 4 направлениях, некоторые атаки удалось отбить.