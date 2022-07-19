Під контролем України два населені пункти Луганщини. Ідуть запеклі бої - Гайдай

На околицях Луганщини тривають запеклі бої, у двох населених пунктах ЗСУ тримаються, російські війська кидають у бій резерви. Про поточну ситуацію на Луганщині розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що гуманітарна ситуація в регіоні важка і немає такого населеного пункту, який не зазнав би важких обстрілів, майже всю критичну інфраструктуру Луганщини, за його словами, знищено. Окупанти, як каже Гайдай, проводять в окупованій частині області примусову мобілізацію, від якої не рятує навіть «бронь» на роботі.



Гайдай розповів, що вже зареєструвалося 300 тисяч переселенців із Луганської області і зараз тривають переговори щодо будівництва для них житла.



До того ж, голова Луганської ОВА розповів, що охочі виїхати з окупованої частини регіону можуть це зробити через Запорізьку область, а також через піший перехід до Харківської області, виїжджають охочі і через територію Росії.

Вранці 19 липня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що окупанти атакували позиції ЗСУ у регіоні на 4 напрямках, деякі атаки вдалося відбити.