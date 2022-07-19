Приднестровье хочет гарантий безопасности в формате «пять плюс два»

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский предложил подписать документ о гарантиях безопасности участниками переговорного формата «пять плюс два» - Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина в качестве посредников, а также наблюдатели от США и ЕС. Об этом пишет российский ТАСС.



«Пусть все говорящие о мире подкрепят свое желание подписью - это будет совместное заявление всех участников формата "пять плюс два" о гарантии безопасности в Приднестровье», - сказал он.

25 апреля в молдавском сепаратистском регионе Приднестровье произошли взрывы на территории радиотелецентра в поселке Маяк, в результате из строя выведены две антенны радиоцентра, ретранслировавшие российское радио.



Накануне в Тирасполе из РПГ было обстреляно здание «министерства госбезопасности» Приднестровья.



22 апреля в России заявили о новых планах на вторую фазу «спецоперации» в Украине. Российские военные заявили о намерении установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым, и получить выход к Приднестровью.