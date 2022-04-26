В Приднестровье повреждены антенны радиотелецентра в результате взрывов

Последствия взрывов на территории радиотелецентра Приднестровья. Фото: «МВД ПМР»

В молдавском сепаратистском регионе Приднестровье произошли взрывы на территории радиотелецентра, который находится в поселке «Маяк» Григориопольского района. Об этом сообщает местный телеканал «Первый приднестровский» в своих аккаунтах в соцсетях.



Канал «ТСВ-Приднестровье» опубликовал кадры, на которых виден дым после взрыва.



Также опубликованы фотографии последствий взрывов.





Местное «МВД» сообщило о повреждении двух антенн радиотелецентра в результате двух взрывов, которые произошли утром. Отмечаетя, что взрывами из строя выведены две самые мощные антенны, которые ретранслировали радио РФ.

Приднестровский радиотелецентр (ПРТЦ) является одним из 14 радиопередающих центров бывшего СССР. Сигнал с ПРТЦ может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Радиоцентр был построен в конце 60-х годов.

Накануне в Тирасполе из РПГ было обстреляно здание «министерства госбезопасности» Приднестровья.



Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы заявило, что взрывы в Тирасполе являются поводом для создания напряженности в регионе.



Украинская разведка утверждает, что обстрел здания приднестровского «МГБ» является спланированной провокацией российских спецслужб.



На прошлой неделе в Минобороны России озвучили, что вооруженные силы РФ планируют установить полный контроль над Донбассом и южными регионами Украины, обеспечить коридор в Крым. Как заявил и.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, контроль над югом Украины даст вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».