ГУР назвало взрывы в Приднестровье «спланированной провокацией» спецслужб РФ

Обстрел здания «министерства государственной безопасности» молдавского сепаратистского региона Приднестровья в Тирасполе является спланированной провокацией российских спецслужб. Об этом заявило Главное управление разведки министерства обороны Украины.



Спецслужба утверждает, что за три дня до инцидента руководители «ПМР» готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера.



«Для руководства "ПМР" это событие не стало неожиданностью. Еще 22 апреля секретарь "Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций" "ПМР" Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16:00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении "защищенного пункта управления гражданской обороны города". <...> В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании», — заявили в ГУР и опубликовали копию соответсвтующего документа.



Украинская равзедка подчеркнула, что этот случай — один из ряда «провокативных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений».



«По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь "ПМР" в боевые действия. Или как территорию с определенным мобилизационным резервом, или как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию», — говорится в сообщении.



В ГУР утверждают, что располагают информацией о том, что ФСБ продолжит серию «провокативных терактов» на территории «ПМР».



Там также напомнили, что 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что у российской армии есть задача по «установлению полного контроля над Донбассом и южной Украиной», а после этого планирует пробить коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения».



В свою очередь в Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы заявили, что взрывы в Тирасполе являются поводом для создания напряженности в регионе.



«Целью сегодняшнего инцидента является создание поводов для обострения ситуации с безопасностью в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями», — говорится в заявлении.



В этом контексте, бюро призвало сохранять спокойствие и добавило, что «вместе с компетентными органами продолжает следить за развитием ситуации».

Серия взрывов прогремела в здании так называемого «министерства госбезопасности» в Тирасполе вечером 25 апреля. Неподалеку лежали тубусы от РПГ.