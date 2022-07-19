Придністров'є хоче гарантій безпеки у форматі «п'ять плюс два»

Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський запропонував підписати документ про гарантії безпеки учасниками переговорного формату «п'ять плюс два» - Молдова, Придністров'я, ОБСЄ, Росія, Україна як посередники, а також спостерігачі від США та ЄС. Про це пише російська ТАРС.



«Нехай всі, хто говорить про мир, підкріплять своє бажання підписом - це буде спільна заява всіх учасників формату "п'ять плюс два" про гарантію безпеки в Придністров'ї», - сказав він.

25 квітня в молдавському сепаратистському регіоні Придністров'я сталися вибухи на території радіотелецентру в селищі Маяк, в результаті виведено дві антени радіоцентру, які ретранслювали російське радіо.



Напередодні в Тирасполі з РПГ було обстріляно будівлю «міністерства держбезпеки» Придністров'я.



22 квітня у Росії заявили про нові плани на другу фазу «спецоперації» в Україні. Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до анексованого Криму та отримати вихід до Придністров'я.