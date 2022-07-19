На Донетчине оккупанты сосредоточили усилия на продвижении на Северск и Бахмут — Генштаб ВСУ

На Донецком направлении российские оккупанты сосредоточили усилия на попытках продвинуться на Северск и Бахмут. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении оккупанты обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Дибривное, Новониколаевка, Большая Камышеваха, Долина, Чепиль, Семиланное, Грушуваха, Адамовка, Барвенково, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка.



«Враждебная попытка разведки боем в направлении Дмитровки завершилась неудачно. Оккупанты с потерями отошли», — говорится в сообщении.



Кроме того, россияне совершили артобстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанесли авиаудар неподалеку от Верхнекаменского.



Согласно информации Генштаба, ВСУ нанесли оккупантам значительные потери, когда они пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки, и заставили противника отойти.



На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Нанесли авиационные удары возле Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецка, Берестового и Вершины.



«Враг вел штурмовые действия в направлении Покровского, имеет частичный успех, закрепляется на южной окраине населенного пункта», — отметили в Генштабе.



Попытки оккупантов продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС были безуспешными.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Владимировка, Авдеевка, Пречистовка, Новомихайловка, Павловка, Угледар, Марьинка, Тонечко, Большая Михайловка, Январское, Каменское, Чаривне, Малые Щербаки, Новоандреевка и Новополь. Нанесли авиаудар недалеко от Каменки.