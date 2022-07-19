На Донеччині окупанти зосередили зусилля на просуванні на Сіверськ та Бахмут — Генштаб ЗСУ

19 липня 2022, 19:32

На Донеччині окупанти зосередили зусилля на просуванні на Сіверськ та Бахмут — Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямі російські окупанти зосередили зусилля на спробах просунутися на Сіверськ та Бахмут. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що на Слов'янському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібрівне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.

«Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилася невдало. Окупанти із втратами відійшли», — йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни здійснили артобстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам'янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар'ївки. Нанесли авіаудар неподалік Верхньокам'янського.

Згідно з інформацією Генштабу, ЗСУ завдали окупантам значних втрат, коли вони намагалися просунутися у напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар'ївки, і змусили противника відійти.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Нанесли авіаційні удари біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового та Вершини.

«Ворог вів штурмові дії в напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту», — зазначили в Генштабі.

Спроби окупантів просунутися у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС були безуспішними.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль. Завдали авіаудару недалеко від Кам'янки.

Читайте також:

Війська РФ кілька разів намагалися штурмувати на Донеччині. ЗСУ відкинули їх назад

Більше за темою

Інше
Війна Ситуація на фронті
Організації
Генштаб ЗСУ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК ВСЕ
18:08
Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»
16:01
Під контролем України два населені пункти Луганщини. Ідуть запеклі бої - Гайдай
15:29
РосЗМІ показали пошкоджений міст у Херсоні
13:58
Бойченко: У фільтраційні центри Маріуполя окупанти ув'язнили понад 10 тисяч людей
12:50
В окупованій військами РФ Херсонській області вибухи
11:27
Лисянський розповів про плани Кремля щодо захоплених територій
09:56
«ДНР»: За добу одна людина загинула, ще троє поранено під час обстрілів
09:25
«ДНР» назвала «недійсними» українські документи про перехід прав на нерухомість із травня 2014 року
00:34
Гіркін і Плотницький користувалися російськими «паспортами прикриття» — Bellingcat
00:26
Кремль може провести фейковий референдум в Луганській області до 11 вересня – Гайдай
23:58
Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►
16:57
Окупанти Маріуполя посилили перевірки мешканців міста — Андрющенко
16:24
У «ДНР» призначили «мера» Лимана
15:47
Окупантам Маріуполя наказали провести приховану мобілізацію – мер Бойченко
14:32
«ЛНР» призначила бойовика керувати Лисичанськом
Усі новини
20:57
Рєзніков назвав цифру втрат окупантів у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ
20:37
Кириленко розповів про наслідки ракетного удару по Краматорську
19:59
З-під завалів будинку в Слов'янську витягли тіла двох людей
19:32
На Донеччині окупанти зосередили зусилля на просуванні на Сіверськ та Бахмут — Генштаб ЗСУ
18:36
Миколаїв можуть закрити на кілька днів для пошуку колаборантів
18:08
Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»
18:00
Голові окупаційної адміністрації селища на Донеччині оголосили підозру
17:46
Обстріли Дніпропетровщини: Постраждали база відпочинку та тракторна бригада
17:19
Україна не може встановити кількість загиблих на Луганщині — Гайдай
17:10
Придністров'є хоче гарантій безпеки у форматі «п'ять плюс два»
16:56
Газ, вода, інтернет: У Зеленського розповіли, як відновлюють деокуповані міста
16:31
Російські війська на Донбасі використовують нову тактику — Арестович
16:13
Екс-генпрокурорку Венедиктову очікує призначення на дипломатичному фронті - Арахамія
16:01
Під контролем України два населені пункти Луганщини. Ідуть запеклі бої - Гайдай
15:48
Рятувальники повідомляють про десять постраждалих від обстрілу у Краматорську
Усі новини
ВІДЕО
Окупанти вдарили авіаційними ракетами по Краматорську — Кириленко
19 липня, 14:43
Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►
18 липня, 23:58
Обстріли Горлівки та Алчевська, люди під завалами у лаврі. Дайджест НД за день ►
17 липня, 22:24
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2022 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти