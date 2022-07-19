На Донеччині окупанти зосередили зусилля на просуванні на Сіверськ та Бахмут — Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямі російські окупанти зосередили зусилля на спробах просунутися на Сіверськ та Бахмут. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



Зазначається, що на Слов'янському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібрівне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.



«Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилася невдало. Окупанти із втратами відійшли», — йдеться у повідомленні.



Крім того, росіяни здійснили артобстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам'янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар'ївки. Нанесли авіаудар неподалік Верхньокам'янського.



Згідно з інформацією Генштабу, ЗСУ завдали окупантам значних втрат, коли вони намагалися просунутися у напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар'ївки, і змусили противника відійти.



На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Нанесли авіаційні удари біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового та Вершини.



«Ворог вів штурмові дії в напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту», — зазначили в Генштабі.



Спроби окупантів просунутися у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС були безуспішними.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль. Завдали авіаудару недалеко від Кам'янки.